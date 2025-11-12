蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。

煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍造成系統性積水災情。

今（12）日，飯店強調，災情發生後第一時間便全力啟動緊急應變機制，優先確保住客安全。除了立即疏散旅客至安全區域，也提供房費全免、每人3,000元車資、備用照明、熱食餐點等支援，並安排接駁車協助有交通需求的旅客前往羅東及台北車站。

目前蘇澳地區雨勢已趨緩，飯店團隊同步展開水電系統檢修與環境清理作業，並表示將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，盡快恢復營運。

針對約30餘輛受淹車輛，煙波表示，已主動協助登記，並主動聯繫保險公司處理理賠事宜，「後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。」飯店也感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位的協助，強調會秉持「安全第一、服務為先」的原則完成復原。

至於未來幾日已預訂或付清房費的旅客，飯店提醒可聯繫： ・客服專線：03-9109550 ・客服信箱：rvsa@lakeshore.com.tw ・或LINE小幫手：@y6600 以確認後續住宿安排或退改事宜。

儘管災情突發，煙波的快速反應與負責態度卻獲得網友一面倒讚許。許多網友留言表示，「很負責的飯店，天災真的誰也不願意見到，但全力協助讓人感動」、「看了聲明起雞皮疙瘩，之後一定再入住」、「等你們整頓完畢，我很樂意再次入住」。

另外，煙波國際觀光集團秋季線上旅展截至11月14日中午12點止，推出年度最強優惠，主打「8館聯合住宿券」，單張僅2,900元，購買20張再贈1張，平均每張僅2,762元，最低享15折起優惠。

住宿券可自由選擇入住新竹湖濱館、台南館、宜蘭館、花時間宜蘭傳藝、蘇澳四季雙泉館、花蓮館、花蓮太魯閣沁海館與太魯閣山闊館等8館，無論雙人輕旅行、親子假期或企業獎勵旅遊都能使用。

・花蓮太魯閣山闊館：平日持1張券加價2,000元，即可入住原價30,800元的「行政雅緻和洋海景家庭房」，含4客早餐。

・花蓮太魯閣沁海館：平日持1張券加價1,700元，入住「行政豪華海景一大床」，含2客早餐。

・宜蘭傳藝館：平日加價300元即可入住「豪華一大床」房型，含早餐並可不限次數暢遊傳藝園區。

・蘇澳四季雙泉館：全台唯一擁有冷泉與溫泉雙湯，平日加價1,300元入住「景觀山景一大床」，含2客早餐。

・新竹湖濱館：親子房平日加價1,700元可入住「經典家庭房」，含4客早餐與免費使用「卡樂次元」主題樂園。

煙波蘇澳四季雙泉館獨擁國際級黃金雙湯與絕美蘇澳日出海景，每房皆可享受溫泉與冷泉。（煙波國際觀光集團提供）

煙波旗下9大人氣餐廳同步推出餐券優惠，最低63折起、使用期限至2026年6月30日。新竹「經典牛排館」平假日晚餐沙拉吧券5張組僅2,495元，自助早午餐券1張450元，另有買10送1商業套餐組合；台南館「食東西自助餐廳」、「隱糧無國界料理」推出早午餐與晚餐套票最高現省逾2,000元；東台灣各館也推出雙人早午餐＋分饗晚餐套票，每套66折1,998元，可於宜蘭、蘇澳、花蓮等館通用。

