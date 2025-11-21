蘇澳煙波30多輛車泡水後續 受災住客喊「我們不想法院見」

鳳凰颱風造成蘇澳大淹水，有30多輛住客車輛遭泡水，受災住戶成立自救會，今天在民進黨縣議員謝正信陪同下舉行記者會對外界說明訴求。（李忠一攝）

鳳凰颱風造成蘇澳大淹水，煙波飯店蘇澳四季雙泉館有30多輛的住客車輛泡水，今天（21日）受災住客批應變缺失、呼籲業者誠心面對，強調「我們不想法院見」。對此煙波國際觀光集團承諾將以最透明、最負責任的方式處理後續，但指外界有多處與事實不符，必須基於事實予以澄清。

11月11日蘇澳大淹水，煙波飯店的受災住客成立自救會，今天在民進黨議員謝正信陪同下舉行記者會，受災住客委任律師葉家瑄說，讓受災住客們真正痛心的是，在地下室開始淹水後，現場卻沒有任何封鎖線、沒有任何警示線、沒有主管出面指揮，也沒有任何明確的防災SOP流程。

飯店住客車輛泡水後，有網友質疑為何颱風天還去住飯店？對此邱先生回應說，11日特地打電話到飯店，確認當地風雨跟路況，回覆是一切都還好。電話中飯店人員並無告知可以免費取消訂房，也沒有跟住客說「颱風天可能會有安全性的問題，建議住客取消訂房」。因此住客們是基於對飯店的信任，才會在颱風天入住飯店。

陳先生則質疑防水閘門失靈等問題，並指防水閘門明明「已經放下」，卻仍有大量水從閘門下方灌進來；除非水位已經超過閘門高度、整個滅頂，否則不應該出現如此大量漏水。

自救會成員也出示驗傷單，強調這次淹水事件有住客受傷。此外，受災住客也說，車輛泡水損失部分飯店回應「要交由第三方認定之後再來談賠償」，而這所謂的「第三方」難道不是法院嗎？這樣的態度才讓住客感到難過與遺憾，強調「我們不想對簿公堂，只希望恢復溝通與安全感」。

煙波國際觀光集團表示，本館雖於第一時間啟動防颱應變措施，各梯間及地下停車場車道之防水閘門均正常運作，但因後續雨勢太大，且有大型漂流物撞開防水閘門及車道鐵捲門車道，使地下停車場車輛受到影響；針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續亦全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。

煙波國際觀光集團表示，本案現已由公證公司針對本件進行查勘、鑑定、估價，以釐清責任歸屬。住客退房當日，均主動全額退還房費並提供交通接駁及車主每人3000 元之交通補助，當時雖有部分房客先行離館，然本館亦已盡速聯絡，並提供慰問補償。另本館至今未接獲有住客受傷之通知，若有住客受傷請盡速告知本館及提供相關資料，本館會盡速協助處理。

煙波國際觀光集團表示，尊重且深刻理解每位受影響旅客的不安與感受，但對於失真的指控，本館必須基於事實予以澄清。

