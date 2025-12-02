蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元＋車輛現值35％」補償方案卻遭自救會拒絕，而近日業者在臉書自嘲成了「淹波」，強調員工持續投入復原作業，再度引發網友兩極討論。

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。本報資料照

受鳳凰颱風與東北季風共同影響，今年11月11日宜蘭蘇澳地區出現強降雨，四季雙泉館地下室短時間內積水暴增。多名住客回憶當時眼見雨勢加劇，原打算提前將車輛開離地下室，但卻遭飯店人員以「先不要移動」為由勸阻，隨後水位迅速上升，地下層全面淹沒，導致二至三十輛車受損泡水，引發住客不滿，並成為後續爭議的主因之一。

針對此次淹水事故，飯店業者強調為颱風造成的不可抗力，並表示事發當下已提供房費全免、餐食補給與接駁車協助等安置措施。同時也針對泡水車輛提出方案，包括1萬元慰問金、車輛現值35％補償金與全額負擔拖吊費，惟自救會認為賠償不足，與業者立場仍存落差，已決議不予接受，雙方將於明（3日）在宜蘭縣府消保官主持的協調會上再行磋商。

另外，業者日前在臉書發文指出，這次淹水意外也讓飯店被網友戲稱為「淹波」，並感嘆大自然威力超出人力可控，強調「人與自然應是共生，而非主宰」。所幸此次事件無人傷亡，無論外界如何稱呼，團隊仍會專注於修復環境、完善設施，持續做好迎接旅客的準備，同時也邀請民眾再次回訪蘇澳。

貼文曝光後隨即引發熱議，部分網友持續對飯店處理態度不滿，批評「你只賠那麼一點，你要客人怎麼去」、「還不快點和受害者聯繫，到底有沒有心要解決問題？」、「補償太低，怎麼讓人再敢入住」、「現值35％根本不合理」；不過也有另一派網友向業者表達支持，留言鼓勵「加油，1月會從香港再來住」、「期待年底回訪」、「平安最重要」、「會以實際入住支持」、「煙波加油，溫馨的地方，值得回味再三」、「曾經帶給我美好回憶的好飯店！等有空一定再次上門居住」。

