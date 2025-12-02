蘇澳煙波30車泡水 飯店自嘲「淹波」網掀兩派討論

蘇澳煙波飯店地下停車場上個月因淹水，導致30輛車泡水。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭蘇澳上個月11日受「鳳凰」颱風外圍環流影響，豪雨不斷導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場逾30輛車泡水，飯店昨（1日）表示，將補償車輛現值35％，並提供慰問金1萬元，遭到車主自救會拒絕。業者日前曾在臉書PO文，自嘲一場水災讓他們被稱作是「淹波」，但他們仍努力復原環境，昨在補償方案出爐後，不少人跑到該貼文下方留言，掀起正反意見討論。

煙波飯店指出，淹水屬颱風帶來的不可抗力因素，事發當天已提供房費全免、餐食與接駁車等協助，針對車主損失，提供「慰問金1萬元、車輛現值35％補償、全額支付拖吊費」等方案，是基於最大善意提出的補償內容。

廣告 廣告

不過由車主組成的自救會則認為補償比例過低，拒絕飯店提供的方案，自救會聲明強調，此次事件是「人禍」，飯店明知地下室為危險空間，卻未做好預警與管控，把責任全推不可抗力，難以接受。認為賠償金額應為車輛現值125%，宜蘭縣政府消保官將在12月3日召開首次協調會。

飯店方上個月26日曾在臉書粉專PO文，表示一場水災讓他們被網友笑稱成了「淹波」，這場滂沱大雨讓大家感受到大自然的力量，他們感謝旅客這段期間的理解與體諒，不論是「煙波」或「淹波」，都是他們的一部分。「面對大自然的提醒，我們能做的，就是把家與環境照顧好，踏實準備好迎接每一位旅人。您們也準備好回蘇澳走走了嗎？」

在補償方案出爐後，不少網友回到該貼文下方留言，掀起兩派熱議，有人認為「現值35%誰敢回來」、「煙波此舉毀了商譽不值得」、「你只賠那麼點，要客人怎麼去」，也有人給予支持鼓勵，「加油，準備實際入住給予支持」、「期待12月入住」。

更多中時新聞網報導

新生兒告急 今年12萬名難達標

HBL》預賽在即 南山新人王因傷缺陣

陳昇遊南半球 砸百萬圓夢