蘇澳獨居婦自家溺斃 家屬控太晚通報.鎮長致歉：會檢討

鳳凰颱風造成的「1111水災」影響還沒完全解除。宜蘭縣蘇澳鎮公所災防中心昨（16）日公告，在蘇北里有一名獨居婦人在自家一樓客廳溺斃。家屬今（17）日出面質疑，明明12日就已經 發現並 通報檢警，鎮公所卻到昨天下午才通報風災傷亡紀錄，蘇澳鎮長對此向家屬表達歉意，並承諾會檢討通報鏈。而在煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，也有住客愛車因大水灌入地下停車場，變成泡水車，部分住客今天表示要提出集體訴訟，對此業者強調會負責任。

記者VS.罹難者家屬說：「淹一層樓高。」站在住家門口，用手指著牆上的水漬，上面淹水致災的痕跡仍清晰可見，雖然大水已經退去，但這場無情天災也帶走了親愛的媽媽，讓家屬好不捨，罹難者家屬說：「對啊，都停電了，拿蠟燭，一定很容易出事。」

蘇澳11日受到鳳凰颱風影響，降下暴雨，短短不到2小時，水已經幾乎淹到一層樓高，罹難婦人的子女，12日聯絡不上母親，從外縣市趕回來，卻看見媽媽倒臥在客廳，趕緊打電話呼救，不過婦人已經明顯死亡，沒有送醫直接通報檢警，13日法醫進行相驗，確認婦人是因為溺水身亡，隔天轉報相關單位，直到16日下午4點，鎮公所才通報風災傷亡紀錄，讓家屬怒控根本是延誤通報。

宜蘭縣蘇澳鎮鎮長李明哲說：「我們未來一定要針對這樣的通報鏈，還要再做非常深切的檢討。」蘇澳鎮長對此深感抱歉，並承諾會改善流程，而惡水不只奪走一條寶貴生命...，住宿民眾說：「擋在下面，這邊水一直流進來是沒用的。」

11日晚間，宜蘭煙波大飯店的蘇澳四季雙泉館，地下停車場也傳出淹水災情，有住宿民眾反映當天下午想把車開出去，卻被飯店人員阻止，等雨勢趨緩才發現，有超過30台車泡水滅頂。

部分住客17日透過律師聲明，列出飯店五大疏失，包含未及時預警導致錯失移車黃金時機，嚴重錯判防災能力設備失靈等，怒轟根本不是天災而是人禍，將提出集體訴訟求償，飯店回應說：「不論飯店的保險金額是多少，只要是經過第三方公正單位釐清權責後，本集團將會承擔起應負的責任，絕對不會有推諉的行為。」業者也曾解釋，當時外面已經淹到小腿肚，才會希望旅客能待在飯店，但還是難滅車主怒火，承諾會負起責任。

