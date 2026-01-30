蘇澳生育補助 1萬加碼至2萬

宜蘭縣蘇澳鎮人口有3.6萬人，較10年前足足減少4000人，為因應少子化挑戰，蘇澳鎮公所30日宣布，從今年度起每胎生育補助從原本的1萬元提高至2萬元，且不限胎數，盼能優化育兒環境、減輕青年家庭負擔，鼓勵年輕人在蘇澳安心成家。

宜蘭縣政府的生育補助為2萬元，以及3000元的產檢交通費，各鄉鎮加碼補助金額不一，縣內最高是南澳鄉的5萬元，其次為壯圍鄉3萬元；生產2胎以上，各鄉鎮也會視財政狀況再加碼補助，如冬山鄉第1胎2萬元，第2胎3萬、第3胎4萬元。

依據內政部戶政司統計，去年12月宜蘭縣人口為44.9萬人，10年前為45.8萬人，全縣人口減少近9000人，其中蘇澳鎮就少了4000人，甚至還因為人口數減少，議員席次可能從3席減為2席，礁溪鄉則從2席增為3席。

蘇澳鎮公所表示，為因應少子化挑戰、提升蘇澳鎮民的育兒信心，調高生育補助，凡父母任何一方設籍蘇澳鎮滿1年以上，每胎生育補助，由原本的1萬元提高至2萬元，且不限胎數。

除了育兒補助外，鎮公所也宣布自今年度起，針對轄內65歲以上經濟弱勢長者，加碼補助裝置全口假牙，最高補助達4萬元，補助名額為20人，為避免資源重複，將以縣府相關假牙補助計畫為優先，未能正取或遞補者，公所將依候補順序優先登記，並依此順序審核。

鎮長李明哲強調，公所將透過各項福利，深耕、營造友善育兒環境並守護長者尊嚴，讓蘇澳成為深具人情溫暖的宜居城鎮。