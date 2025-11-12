蘇澳白米溪暴漲成災 民代批分洪道工程延宕 卓：擴大徵收土地

宜蘭蘇澳地區因颱風外圍環流引發嚴重淹水，當地人稱為「白米溪」的蘇澳溪因暴漲宣洩不及，洪水直接湧入市區。儘管分洪道工程已於2023年獲得核定，但因擴大徵收土地、增加經費等因素導致進度延宕，使蘇澳在這次豪雨中遭受重創。行政院長卓榮泰承諾將加速推進工程，同時呼籲立法院盡速通過明年總預算，以確保工程順利進行。

空拍視角! 蘇澳白米溪暴漲、下游淹水。（圖／TVBS）

從空拍視角可見，雖然水位已有所退去，但河道兩側植物明顯被沖刷，灰白色痕跡顯示了曾經的水位高度。事發地點位於蘇澳溪接近出海口的下游區域。在永樂南路附近的白米溪上游，消防人員拉起繩索協助民眾穿越湍急溪流。12日清晨六點多，許多居民家園被溪水包圍。一位居民表示，溪水上漲時，家園就會被淹沒，因此里長通知他們必須撤離。

11日晚間8點多，當地觀測到最大3小時累積雨量達334.0毫米。要解決溪水暴漲問題，分洪道設置被視為關鍵解決方案。蘇澳鎮長李明哲表示，這個計畫幾年前已經核定，若按照原定期程，現在應該已接近完工，但進度過慢，主要與經費有很大關係。

行政院長卓榮泰(右二)和工程會主委陳金德(右三)前往蘇澳視察。（圖／TVBS）

說明官指出，宜蘭縣政府於2020年提報的專案，整個計畫於2023年3月獲得行政院核定，總經費為54.13億元，原定期程從2024年到2027年。卓榮泰在周三下午前往分洪道工程地點視察，並由工程會主委陳金德陪同。宜蘭縣水利處先前已完成規劃，總經費為75.68億元，增加20多億元，預計在蘇澳溪出海前的中間位置設置分洪口，將溪水透過分洪道導引至太平洋出海口。這個工程要預計2028年完工。

卓榮泰表示，今年9月內政部與地方政府合作已通過土地徵收核定，但要到12月才能完成徵收程序。他承諾會加快工程速度，同時呼籲立法院支持明年中央政府總預算，因為其中包含四年1000億元的相關經費。

宜蘭縣議員謝正信認為，若能在兩三年內完成工程核定，蘇澳鎮就不會遭受如此災難。雖然前一晚已發送土石流、強降雨、豪大雨的細胞簡訊進行示警，但當地居民更希望能從根本解決淹水問題。

