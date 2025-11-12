蘇澳積水退去...赫見拋錨車遭裝甲車壓過變廢鐵 車主無奈協調求償
受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區發生淹水災情，不過除了天災，還有人為意外。今（12）早積水漸漸退去，有民眾發現拋錨停在路中央的車，被路過要救援的軍方裝甲車直直輾過，整台車變成一團廢鐵，讓車主相當無奈。
一台黑色轎車卡在路中央，左半邊被輾壓，車頂嚴重向下凹陷，擋風玻璃全部碎裂，從車尾看情況更是慘不忍睹。受到鳳凰颱風影響，宜蘭蘇澳鎮11號晚上被雨彈轟炸，中原路一度淹到1層樓高。
軍方昨晚出動AAV7裝甲車救災。圖／台視新聞
軍方出動AAV7裝甲車協助救援，不料卻疑似因為視線不佳，直直輾過這輛轎車。眼看愛車變成一團廢鐵，天災加上人禍，車主無奈表示後續將求償問題，將與公所以及軍方協調。
車主說後續將求償問題將與公所以及軍方協調。圖／台視新聞
宜蘭／張愷廷、陳可親、郭致汎 責任編輯／施佳宜
