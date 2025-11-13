蘇澳積淹水釀學生課本流失 教育處允補助購書

書櫃、桌椅移到戶外，各類物品佔據走廊，走入教室，裡頭也亂糟糟。「整個塑膠地板就全部都毀壞了，包含我們隔壁也是。」器材散落地面、地板泡水損壞，宜蘭冬山的武淵國小遭遇大淹水，一度淹到將近100公分，災後花了1天清出大量垃圾，堆滿校門口，國小勉強能復課，但附設的幼兒園目前來不及清完。

冬山鄉武淵國小校長莊仲庭表示，「國小今天要上課的教室先行整理出來，然後能夠讓孩子今天很正常的上課，但是幼兒園目前積水就是還沒有完全清除，所以我們今天幼兒園是停課的狀態。」

廣告 廣告

同樣受災嚴重，也在蘇澳鎮的蘇澳國小，儘管校園有待復原，但13日恢復正常上課，不少學生到校，書包卻是布滿泥沙，更有人空手而來，因為書包、課本、筆記都在災害中遺失。

宜蘭縣教育處代理處長陳金奇指出，「缺漏的這些書籍，我們都會來補助學校，來協助這些學童來做購置。」

用手一擦都是泥沙，一場大雨來襲，蘇澳泡在水裡，不只校園慘，住家、店面無一倖免，商品東倒西歪、堆積地面，生財器具全毀，業者無奈損失慘，賠了百萬甚至千萬都有，一度講到哽咽。

電器行業者說，「所有的財產都被都做垃圾處理掉了，你看這樣有沒有慘，損失算金錢的話，差不多150萬元。」

大賣場業者表示，「泡過水的東西，我們就不要再給客人了，損失差不多近千萬。」

即使再傷心，災民也不停歇，持續整理家園。曾在花蓮光復災情，到當地坐鎮指揮的行政院政委季連成，13日也現身蘇澳，關心災後復原進度。

行政院政委季連成指出，「院長非常關心，那希望我能夠來再看一下，按照花蓮經驗來看的話，你們的整合性比花蓮要好。」

蘇澳的復原狀況，縣府力拼14日能把當地初步完成，鎮長也說明，目前不缺救災人力，倒是爭取能有募款專戶。

蘇澳鎮長李明哲說，「是不是可以為我們這些受災戶，來成立一個募款的帳戶。」

時隔15年，蘇澳再遇大水患，讓災民苦不堪言，只盼未來不要再有淹水惡夢。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

