蘇澳豆腐岬划SUP遇強風！疑受東北季風影響 男子海上受困

一名男子在宜蘭蘇澳豆腐岬海水浴場划SUP時，疑似因為風速過強，在海上受困，緊急救援後所幸獲救。事件發生在7日下午，24歲陳姓男子趁好天氣出海欣賞風景，卻因東北季風影響導致風浪變大，被海流帶離岸邊無法返回。熱心民眾發現情況危急後立即通報，消防隊員迅速出動橡皮艇前往救援，成功將男子及其划板安全帶回岸上。男子獲救時意識清楚，身上也沒有明顯外傷。

男子趁好天氣出海划SUP觀賞風景，疑似因風速過強受困。（圖／TVBS）

救援隊員全副武裝迅速前進海面，遠處可見一塊白色划板，上面的男子正緊緊抓著。搜救人員看準時機，迅速將男子拉回橡皮艇上，同時也將划板一併帶回。業者陳建文表示，豆腐岬在冬天時因地形特性，划向南邊的出口處會受到東北風的影響，風向使人很輕鬆地被順風帶出灣外，但要逆風返回時就相當困難，這正是造成此次意外的主要原因。

廣告 廣告

蘇澳豆腐岬因其弧狀灣口成為受歡迎的水上活動場所，而立式單槳衝浪（SUP）因為容易上手，近年來成為許多民眾喜愛的運動。然而，秋冬季節受東北季風影響，進行這項活動的危險性也隨之增加。對於想要體驗SUP活動的民眾來說，在不熟悉的水域下水前最好尋找專業教練陪伴，以確保安全。離岸越遠，風險就越大，原本欣賞藍天碧海的愉快體驗，可能瞬間變成需要搜救隊和橡皮艇前來救援的危險處境。

更多 TVBS 報導

20歲騎士竹東轉運站前失控自摔 撞上監視器桿險喪命

有片／驚悚瞬間曝！休旅車捲輾女騎士 路人拍窗狂喊：車底有人

休假不休專業！宜蘭消防員羽球場急救70歲翁 攜手護理師搶命

院子出現會呼吸的石頭！真面目揭曉嚇壞全家 專家：牠差點沒命

