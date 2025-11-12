蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水

地方中心／綜合報導

鳳凰颱風與東北季風，產生共伴效應，宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，沒開出去比較好，因為外頭也淹水，容易拋錨。業者則發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。

地下停車場淹成一片，水深到腳踝，好幾部轎車都泡湯，外頭還有滾滾泥水，不斷湧入，車主進退兩難，只能無奈看著愛車泡水，誰也沒想到，來宜蘭蘇澳煙波飯店住，會碰上大淹水。

飯店住客：「昨天的處理方式，真的很匪夷所思，你可以放行你不放行，導致這麼多車子，20、30個車主在樓下，人家甚至有些車兩三百萬。」

住客不滿控訴，原本想在淹水前，把車子開出去，但卻被飯店人員阻止，導致最後約有30台車受困，水還一路淹進地下室電梯口，包括發電機也泡水了，整個飯店沒水沒電。





飯店住客：「我在四、五點的時候，要求說我要退房，那他不給退房的理由是說，現在外出很多道路是封閉，他跟我講說是說，他們的抽水機都沒問題在B2，我們相信你不會淹起來，所以我們才安穩回到房間。」

颱風外圍環流加上東北季風影響，週二晚間，蘇澳鎮的時雨量破百，導致溪水暴漲，蘇澳煙波飯店就位白米溪旁，不少在地人留言說，沒開出去比較好，可能會在路上拋錨。業者發出聲明，強調第一時間啟動防颱措施，但因為瞬間雨勢太大，出現積水情形，車輛受影響部分，將全力配合理賠與補償，同時提供房費全免，並安排接駁車與車資補助。





羅東民眾：「等我一下啦，一樓淹水了！。」

除了蘇澳，羅東也多處淹水，位在天祥路的住宅，雨水不斷衝進地下室，好幾輛轎車卡在車道，動彈不得。鳳凰颱風還沒登陸，已經造成災情。

(民視新聞黃富溢宜蘭報導)

