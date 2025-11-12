蘇澳豪雨淹水慘過梅姬！居民「家電全毀」 新車泡水引擎蓋慘了

宜蘭蘇澳在11日晚間遭遇驚人豪雨，造成全鎮多處嚴重淹水，街道滿是泥濘，災情慘重。居民表示，這次的淹水情況比15年前梅姬颱風更為嚴重，大水從山上短時間內直衝民宅。12日上午雖然已經放晴，但居民仍忙於清理家園中大量的淤泥，部分地區水深及腰，許多家具電器全泡水損毀，新車也因淹至引擎蓋而無法使用。

蘇澳聖賢路的居民們從12日凌晨3點就開始打掃家園，然而清理了4小時仍無法完成清理工作。居民描述家中情況時表示，整個家裡能翻的都翻了，包括冰箱、洗衣機等家電都受到損害。另一位居民解釋他們的清理策略，趁著還有水流的時候，先將淤土清理掉，但整條街的居民都在忙著整理自家的災後殘局。

在大馬路上，情況同樣慘不忍睹。有居民表示，自己才買一年多的新車被大水淹到引擎蓋，已經無法開動，需要拖回原廠評估維修方案。距離約一公里的聖愛路也是滿目瘡痍，當地居民經歷了一場恐怖的驚魂夜。蘇澳聖愛路居民強調，這次的災情比15年前更為嚴重，因為這次還伴隨著土石流。另一位蘇澳居民補充道，15年前的水患並未淹進家裡，但這次水已經淹入室內，導致所有裝潢可能都需要全部拆除重做。

對於具體損失，災民表示難以估計，目前只能先盡快清理家園。截至報導時間，宜蘭地區仍有5907戶停電，主要集中在羅東、五結和蘇澳鎮等地區。居民們正面對著巨大的災後重建工作，希望能盡快恢復正常生活。

