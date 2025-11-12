蘇澳豪雨溪水暴漲溢流 卓揆：加速核定分洪道工程

連續2日暴雨，讓宜蘭蘇澳溪暴漲溢流，導致蘇澳鎮大淹水，當地彷彿重演民國99年梅姬颱風的惡夢，雖然隔年經濟部水利署就開始規劃蘇澳溪分洪計畫，但15年過去，災民們最想問進度到底在哪？

當地五金行老闆陳先生說道，「天災，也是人禍。」

當地居民林先生則說，「人死了才來燒香，以表致意這樣。」

原本2023年行政院核定全額補助54.13億， 但因原物料上漲等因素，調整經費後，計畫期程由原先2024至2027年，修正為2024至2029年。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰針對此解釋道，「它牽扯到用地的問題，所以我們必須擴大辦理用地的徵收，那麼到了2024年的12月整合修正之後，提出了一個75億的預算，比原來多了21億。」

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「這樣子的差額目前就是經過包括縣府，包括第一河川分署、經濟部的審查，現在我們一直期待這個案子，中央跟地方一起來面對。」

地方跟中央都表態會加速，行政院長卓榮泰視察時也喊話預算沒問題，現場拍板追加的21億多元，會納入明（2026）年度總預算中的4年1000億改善縣市管河川工程計畫。

而根據資料顯示，蘇澳溪分洪道將建於蘇澳溪中游，分洪後的溪水會經由長約2.4公里、直徑10.2公尺的隧道，自然排入內埤海岸。

公視記者陳冠勳在現場指出，「這裡就是蘇澳溪分洪道的興建地點，而這項工程規畫預計施作包含攔河堰、防沙壩、分洪堰等項目，要將溪流分洪，引流至內埤海岸的南側出海。」

行政院政委陳金德則表示，「蘇澳溪如果不能容納這麼大的水量，它就會溢到蘇澳市區去，蘇澳溪分洪這件事情，大概是國內第2個透過分洪到海裡面，就好像員山子分洪一樣。」

廣告 廣告

過去為了解決基隆河道成大台北地區洪患，員山子分洪計畫約6年完工啟用，卓榮泰也坦言，宜蘭這麼大的雨量，如果下在台北也承受不了，承諾會讓蘇澳溪分洪道像員山子分洪一樣，工程如期、如質完成，不再受到洪水的危害。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

