蘇澳豪雨致飯店32車泡水 首開調解會達初步共識

11月中旬，宜蘭蘇澳豪雨導致煙波飯店蘇澳館地下停車場淹水，造成32輛車泡水。然而對於業者提出的，車輛現值35%及1萬元慰問金補償方案，不少受害車主表達無法接受，並主張此事是人禍而非天災。

自救會車主王先生質疑，「那一里的里長有到飯店去說，這邊的雨勢會較大，所以建議就是疏散附近的車輛，里長也有告知了，為什麼第一時間你不來告知我們？」

自救會車主邱先生則說：「我的車子當時新車價的時候是252萬。賠償方案剩不到10萬塊，大概在8、9萬左右。」

由於雙方意見相左，宜蘭縣政府消保官3日召開首次調解會，不少車主是從外縣市再到蘇澳參加，消保官因此自掏腰包準備象徵「吉祥平安」的水果福袋。在歷經2小時會議後，終於初步達成共識。

自救會車主吳小姐說道，「我們希望他們還是一樣，可以盡量反映我們實質上的損害。」

宜蘭縣政府消保官王雅琳則回應，「煙波飯店會攜回研議一些和解的方案。」

消保官指出，業者承諾在13日前提出新的方案與金額，接下來若消費者接受便可和解，無法接受則提進入訴訟程序，如果認為還有討論空間，可再協助召開調解會。

煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵表示，「慰問的部分和補償的方案，我們還需要再討論一下。」

煙波回應，賠償方案會朝向「提高相關金額」的方向努力，強調會盡最大的誠意、承擔起責任，希望事件能圓滿落幕。

蘇澳為什麼容易淹水？

