蘇澳超大豪雨淹成孤島！居民憶「15年前梅姬」 今太陽出現滿地泥濘

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風與東北季風共伴效應發威，宜蘭蘇澳、羅東、冬山等地昨（11）傍晚開始降下超大豪雨，一度連續三小時時雨量破百，暴雨成災，洪水直接灌進家中，也讓當地居民回憶起2010年10月的「梅姬颱風」；今日早上太陽露臉，街道滿是泥濘。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，宜蘭縣蘇澳站在11日晚間20:50觀測到最大3小時累積雨量334.0毫米，為該站自2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量，也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量並列排名第21位的紀錄，已造成嚴重的洪水災害。

宜蘭傍晚開始的暴雨，也讓蘇澳、羅東、冬山三鄉鎮災情慘重，汽、機車被滅頂，大水住家，許多人家中被洪水淹到膝蓋，軍方甚至緊急出動AAV7兩棲突擊車救災。

台鐵也受到影響，今日公告指出因受鳳凰颱風影響，蘇澳新到蘇澳間路基流失，12日該區間停駛。蘇澳新車站11日深夜積水淹至月台高度。

這場超大豪雨也讓居民回憶2010年10月的「梅姬颱風」，當時造成38死96傷，蘇澳測站單日雨量更是達到939.5毫米，這次的鳳凰颱風在昨日也為蘇澳單日降下648.5毫米，成為史上第二高的雨量紀錄，讓不少在地民眾直呼，15年前的梅姬颱風惡夢重現。

所幸昨日深夜降雨漸漸趨緩，今日清晨已無雨勢，且出現太陽，淡水退去後的蘇澳街道上滿地泥濘，許多們種家具被沖毀甚至被衝到路上，車輛也陷入泥水毀損；而在羅東鎮上，倉前地下道積水人未退，目前仍拉起封鎖線。

