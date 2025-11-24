蘇澳重創「1萬補助不夠」 3小時水淹店面 店家喊：要活下去

豪雨重創宜蘭蘇澳，受害店家喊1萬元補助不夠。（圖／TVBS）

宜蘭蘇澳地區店家因豪雨災情嚴重，損失慘重，卻面臨補助不足的窘境。本月初豪雨重創蘇澳，許多店家遭泥水灌入，商品泡爛、生財工具受損，損失金額從數十萬至上百萬不等。然而，目前政府僅提供每家1萬元的淹水救助，店家紛紛表示不敷所需，24日集體到鎮公所舉牌陳情，希望政府能提供更多實質協助，讓他們能夠重新站起來。

豪雨重創宜蘭蘇澳，受害店家喊1萬元補助不夠。（圖／TVBS）

災害發生當天，蘇澳地區雨勢驚人，縮時畫面顯示水位不斷上升，短短3小時內，門口停放的汽車從輪胎開始淹水，最後整輛車完全被淹沒，消失在視線中。許多店家遭受泥水灌入，造成嚴重的財物損失。邱先生表示，他經營飲料和雞排兩間店面，財損大概超過100萬元。其他店家的損失也相當嚴重，從幾十萬到上百萬元不等。

災後重建不僅費時，還需要大量資金，但店家們在復原期間沒有收入來源，生計受到嚴重威脅。受害早餐店家陳小姐強調，他們沒辦法一直等待，必須趕著重新開店，否則就會斷糧。她描述災後店內全是泥和油，所有器具都必須丟棄，無法再使用，光是一台封口機就要花費1萬元，整體損失相當慘重。

面對巨大損失，政府目前的救助方案包括每家店補助1萬元、貸款利息補貼最高40萬元，災後才申請最高50萬元。然而，這些措施對於損失達十萬甚至百萬的店家來說遠遠不足。24日，受害店家們到蘇澳鎮公所舉牌陳情，表達他們的困境。陳小姐感嘆道，政府似乎認為他們家財萬貫，不用工作就有錢花、有飯吃。

蘇澳鎮長李明哲回應表示，鎮公所會將當地的慘狀和民眾的需求向中央和立委反映。尤其是商家最為密集的蘇澳鎮中山路上，幾乎整條街都受到災害影響，公所將盡快與縣府及中央協調，提供商家更多協助。對於想要從頭再來的店家們言，沒有足夠的補助是一個非常沉重的負擔，他們期待政府能夠提供更實質的幫助，協助他們度過難關。

