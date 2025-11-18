蘇澳重災陳俊宇籲調高慰助與放寬補助 卓揆允諾檢討調整

鳳凰颱風重創宜蘭溪南地區，立委陳俊宇在立法院質詢行政院長卓榮泰，希望中央提高補助標準、擴大慰助範圍、並儘速提出災後重建協助措施。（陳俊宇服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風重創宜蘭溪南地區，蘇澳鎮多處發生淹水、土石流，市區積水一度高達一層樓，造成嚴重人命傷亡與財物損失。立委陳俊宇透過新聞稿指出，十八日在立法院質詢行政院長卓榮泰，希望中央提高補助標準、擴大慰助範圍、並儘速提出災後重建協助措施。

陳俊宇指出，此次災情中蘇澳有一名七十八歲獨居婦女不幸溺斃，依現行規定中央慰助二十萬元、賑災基金會補助四十萬元，合計六十萬元。然而鳳凰颱風造成的災害程度極為嚴重，他要求行政院比照馬太鞍溪水災罹難者的標準，將中央慰助提高至一百萬元，以充分照顧家屬。

卓榮泰表示，死亡慰助部分，行政院也將中央（衛福部）原有二十萬元提高至六十萬元，並加上賑災基金會四十萬元。罹難者家屬最終可獲得一百萬元慰助金。

陳俊宇也提出現行經濟部淹水補助「超過五十公分才有補助」的標準過於僵化，許多家庭即便淹到二十至三十公分，家具家電依舊全毀，完全無法獲得任何補助，與實際災民需求不符。要求行政院檢討並調整門檻，讓低於五十公分的受災住戶也能獲得補助。

此外，這次豪雨導致許多家庭冰箱、洗衣機、床具等全數泡水報廢，災民面臨沉重負擔。陳俊宇呼籲行政院應研擬家電家具的慰助或回購補助方案，減輕受災家庭重建生活的壓力。

卓榮泰允諾，中央正研議將淹水補助區分為三個部分，包括三十至四十九公分補助一萬元、五十至九十九公分補助二萬元並證實有損再加碼三萬元、超過一百公分則補助二萬元並證實有財損加碼八萬元，最高可達十萬元。