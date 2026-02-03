蘇澳鎮公所推媽祖加持錢母卡與燈飾合影限量兌換

蘇澳鎮公所製作具祝福意涵的文創錢母卡經獻供，恭請媽祖加持庇佑，首批錢母卡開放兌換，同時推出燈飾合影限量兌換。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

「二０二六亮點蘇澳．馬到福到」～迎接馬年到來，蘇澳鎮公所準備了滿滿的新春祝福，除了佈置新春燈飾，為地方祈福納祥，亦延續歷年傳統，特別製作具祝福意涵的文創錢母卡，由鎮公所獻供，恭請媽祖加持庇佑，首批錢母卡於三日起開放兌換，凡於燈飾佈置地點拍照合影並上傳至個人FB或IG即可兌換，歡迎大小朋友一起來蘇澳迎好運、過好年。

蘇澳鎮公所主秘游享城二日率領公所各課室主管，前往南方澳進安宮（珊瑚媽祖）及南方澳南天宮（金媽祖）參香祈福，為新的一年祈求鎮運順遂、鎮民平安健康；同時也將二０二六馬年錢母卡獻供，恭請媽祖香火加持，象徵「馬到成功、福氣滿滿」，盼為民眾帶來一整年的好運。

今年延續傳統製作限量馬年錢母卡，並請媽祖加持賜福，希望庇佑民眾火馬年健康平安，想要獲得錢母卡者，自三日起，凡與鎮內指定新春燈飾佈置（鎮公所廣場、蘇東隧道、中正路人行道、進安宮對面第三漁港、文化國中側門旁）合影，標註指定活動標籤，即可兌換限量馬年錢母卡。兌換時間至二月十三日止，民眾可於上班時間至蘇澳鎮公所二樓觀光所兌換，限量一百份；另於七日十三時三十分至十七時三十分在鎮公所一樓，也可現場兌換，一個帳號限兌換一份，限量二百份、換完為止，歡迎民眾踴躍兌換。