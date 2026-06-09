蘇澳鎮立游泳池遭蓄意破壞 4座淋浴水龍頭被折斷待修

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

蘇澳鎮立游泳池水籠頭旋轉把手被整個拔起。（蘇澳鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

炎炎夏日正值戲水消暑旺季，宜蘭縣蘇澳鎮立游泳池卻傳出公物遭破壞事件。泳池管理員與救生員七日上午進行例行巡查時，發現男更衣室十間淋浴室中，有四間的水龍頭遭人以外力破壞，呈現斷裂狀態，已無法正常使用。

蘇澳鎮公所獲報後立即前往現勘，確認設施受損情形。鎮長李明哲對此表示痛心，並嚴厲譴責蓄意破壞公物的行為。他指出，公有設施仰賴管理團隊長期投入人力與經費維護，相關人員平時用心照顧場館環境，如今卻遭惡意破壞，不僅浪費公共資源，也影響其他泳客的使用權益。

廣告 廣告

鎮長李明哲表示，公所未來將持續加強場館巡查與管理，防範類似事件再度發生，並呼籲民眾發揮公德心，共同珍惜得來不易的公共運動設施，維護良好的使用環境。

針對受損設備，公所已完成勘查並安排修復作業，目前受損的四間淋浴室已張貼暫停使用公告，其餘六間仍維持正常運作。公所表示，將儘速完成修繕工作，恢復設施功能，也對修復期間造成泳客不便表達歉意，盼民眾共同守護優質、安全的運動空間。