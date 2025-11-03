蘇澳鎮訪團領旗登場 石垣島祭展現台日情誼30年

蘇澳鎮長李明哲（左一）與石垣市長在締盟里程碑石板前合影。（蘇澳鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

日本沖繩石垣市年度盛事「石垣島祭」本月二至三日在市中心熱鬧登場，吸引超過一萬多位海內外遊客共襄盛舉。宜蘭縣蘇澳鎮公所由鎮長李明哲率領十三人市政交流團，聯同蘇澳農會及岳明國中小教師團隊共三十三人，應邀參與第六十一屆島祭活動。兩日的重頭戲「島祭踩街大遊行」，蘇澳訪團手持青天白日滿地紅國旗，由李鎮長領軍作為「首團貴賓」進場，場面壯觀，展現深厚台日友誼。

此次遊行集結八重山群島各地鼓陣、學校、社團等逾五個表演團體近二千人進行踩街，儘管天候不佳、雨勢驟大，仍澆不熄民眾熱情，沿途掌聲不斷。蘇澳訪團也沿路發送蘇澳米製麻糬與台灣國旗，受到觀眾熱烈歡迎，為紀念締盟三十週年，石垣市特於新榮公園設立「締盟里程碑石板」，象徵兩地友誼歷久彌新、永續延展。。

今年適逢蘇澳鎮與石垣市締盟三十週年，十月份雙方更簽署「災害防救互助協定」，行前石垣市就發動全體市民為花蓮災民進行募團，此次日本姐妹市參訪，市長中山義隆則代表市民，捐出八十八萬日圓（約新台幣十七萬元）支援花蓮光復地區災後重建，善款將透過蘇澳鎮公所轉交。