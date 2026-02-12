蘇澳鎮長將換屆 李謝轉戰布局

民進黨蘇澳鎮現任鎮長李明哲八年任期屆滿將轉戰參選縣議員；由第一任縣議員謝正信接棒參選鎮長。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進宣布蘇澳鎮現任鎮長李明哲八年任期屆滿將轉戰參選縣議員；由第一任縣議員謝正信接棒參選鎮長。

蘇澳鎮面對即將到來的新一屆選舉，因應選區人口數減少，制度調整、地方席次恐從三席議員減少一席等結構性變化。縣議員謝正信說，他審慎思考未來能為地方承擔的角色與責任，經政治前輩勸進及在多方徵詢基層意見與鼓勵後，決定轉換跑道，才正式宣布投入蘇澳鎮鎮長選舉，希望以更完整的行政執行角色，傳承延續為地方服務的精神。

廣告 廣告

蘇澳鎮長李明哲感謝八年來與鎮民並肩努力，推動多項基礎建設與地方發展計畫，未來將把在基層累積的行政經驗與地方聲音帶進議會，持續為蘇澳爭取更多資源，這不是個人戰，而是團隊戰，唯有整合力量，才能讓蘇澳走得更穩、更遠。

宜蘭縣長參選人林國漳表示，謝正信長期深耕基層、問政踏實，是大家期盼且值得信賴的鎮長接棒人選，蘇澳是宜蘭重要門戶，唯有地方團結整合，縣政與鎮政才能無縫接軌，未來將與謝正信共同為宜蘭與蘇澳爭取更多建設與機會。