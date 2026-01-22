蘇澳鎮長李明哲致敬鳳凰颱風救災國軍 致贈春節加菜金

蘇澳鎮長李明哲等人前往陸軍蘭陽指揮部武荖坑營區及海軍中正基地，向十二個駐軍單位勞軍慰問。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

去年十一月，蘇澳鎮因鳳凰颱風外圍環流強降雨襲擊，導致蘇澳鎮轄多處發生嚴重積淹水災情。國軍攜手鎮災防中心即刻投入搶救人命、並協助迅速恢復鎮容。農曆春節將至，為感念國軍辛勞，蘇澳鎮長李明哲等人，二十二日前往陸軍蘭陽指揮部武荖坑營區及海軍中正基地，向十二個駐軍單位進行勞軍慰問。李明哲特別代表全體鎮民，向曾於水災期間辛勤付出的國軍弟兄，獻上「滿滿的感謝」，提前賀年並致贈春節慰問金。

李明哲指出，蘇澳鎮三面環山一面臨海，地勢狹長、環境特殊，不只位居東台首要港灣，亦為台灣國安重要樞紐。境內包含陸軍蘭陽指揮部、海軍中正基地、空軍防空暨飛彈指揮部，陸、海、空三軍皆有重要布防。國軍弟兄長年駐紮蘇澳、戍守疆土，更在地方危難時刻挺身而出。

他說，去年十一月，蘇澳鎮因鳳凰颱風外圍環流強降雨襲擊，導致鎮轄多處發生嚴重積淹水災情，國軍單位，攜手蘇澳鎮災防中心即刻投入搶救人命、並協助迅速恢復鎮容。此外，國軍弟兄更於每年防汛期與公所維持緊密聯繫，即時進駐待命，成為保障蘇澳鎮民生命財產安全的最堅實的倚靠。