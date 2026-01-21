蘇澳鎮長李明哲親征石垣馬拉松 受贈日方３３萬風災募款

蘇澳鎮長李明哲赴日參加石垣島馬拉松賽，石垣市募集約新台幣三十三萬五千元風災善款，由市長中山義隆交給李明哲。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

蘇澳鎮與日本石垣市結盟邁入第三十一年，兩地情誼歷久彌新。蘇澳鎮長李明哲近日受邀參加日本沖繩縣石垣市「第二十三屆石垣島馬拉松賽」，不僅與多位日本地方首長同場交流，更深入觀摩石垣市完善的防災體系。此外，石垣市長中山義隆親手交付日本民眾為蘇澳「鳳凰颱風」受災戶籌得的百萬日幣善款，象徵兩地患難見真情的深厚情誼。

「石垣馬拉松」作為日本最南端的代表性運動賽事，今年共吸引海內外超過一萬名跑者共襄盛舉。李明哲受邀擔任大會貴賓，與石垣市長中山義隆、竹富町長前泊正人、與那國町長上地常夫、北上市副市長等地方首長同場競技，透過運動進行城市外交，展現蘇澳與石垣市姊妹城鎮的高頻率互動。

去年十一月，蘇澳鎮因「鳳凰颱風」強降雨導致千餘戶積淹水，財損慘重。石垣市對此感同身受，由中山義隆市長及我喜屋隆次議長率領市役所同仁及議員群，親自在當地商場與街頭發起募款活動。短短三個月內，石垣市共計募集日幣一百五十六萬八千六百九十六元，約新台幣三十三萬五千元。中山市長在賽事期間，親手將這筆善款，交給李明哲。

李明哲也回贈感謝狀，向石垣市民的熱心與慷慨，表達最誠摯的謝意，並強調這筆善款承載著跨海的關懷，將妥善運用於災後復原相關工作。