蘇澳鎮長：分洪道工程 勿淪政治口水

宜蘭蘇澳溪分洪道工程被外界批評「中央不積極」，蘇澳鎮長李明哲（前左一）呼籲治水，不要政治口水。圖為日前行政院長卓榮泰（前右二）勘災。（本報資料照片）

宜蘭蘇澳溪分洪道工程被外界批評「中央不積極」、「工程會不重視」，甚至把矛頭指向行政院工程會主委陳金德。蘇澳鎮長李明哲16日罕見以重話回應，強調工程進度受到原物料價格、地質狀況影響，不得不重新盤整，蘇澳真正需要的是治水，不是政治口水。此外，昨確認蘇北里1名78歲獨居婦人於水災期間溺斃，成為災情首起死亡個案。

外界質疑「蘇澳溪分洪道喊了15年都沒動」，李明哲指出，用地徵收今年9月已獲內政部核准，縣府在11月公告、12月初將發價款，整體徵收作業會在年底前全部完成，這些都是清楚且具體的進度，不是空喊口號。

廣告 廣告

李明哲表示，工程進度重新調整，不是中央或縣府怠惰，而是制度與現實壓力造成，這2年原物料價格飆漲，加上地質狀況複雜，讓設計與成本不得不重新盤整，縣府去年5月送出86億元版本，經水利署審查後再提出75.68億元版本，工程規畫一直在往前推進。

他說，分洪道追加經費卡關，經陳金德協調納入「氣候變遷縣市管河川改善計畫」才找到財源，能理解跨部會協調、經費審查與專業流程不可能一夕完成，呼籲中央與縣府提出更明確、速度更快的分洪道工程時程表。

李明哲強調，可以批評但須建立在事實上，否則只會讓鄉親更焦慮，也會讓真正的問題被口水淹沒。

另外，宜蘭縣蘇澳鎮公所災防中心昨證實，蘇北里1名78歲婦人在大水來襲時不幸身亡，經檢察官相驗確認為溺斃，李明哲偕公所一級主管，親自前往羅東壽園慰問家屬，並致贈慰問金。