蘇澳鎮長：分洪道工程 勿淪政治口水
宜蘭蘇澳溪分洪道工程被外界批評「中央不積極」、「工程會不重視」，甚至把矛頭指向行政院工程會主委陳金德。蘇澳鎮長李明哲16日罕見以重話回應，強調工程進度受到原物料價格、地質狀況影響，不得不重新盤整，蘇澳真正需要的是治水，不是政治口水。此外，昨確認蘇北里1名78歲獨居婦人於水災期間溺斃，成為災情首起死亡個案。
外界質疑「蘇澳溪分洪道喊了15年都沒動」，李明哲指出，用地徵收今年9月已獲內政部核准，縣府在11月公告、12月初將發價款，整體徵收作業會在年底前全部完成，這些都是清楚且具體的進度，不是空喊口號。
李明哲表示，工程進度重新調整，不是中央或縣府怠惰，而是制度與現實壓力造成，這2年原物料價格飆漲，加上地質狀況複雜，讓設計與成本不得不重新盤整，縣府去年5月送出86億元版本，經水利署審查後再提出75.68億元版本，工程規畫一直在往前推進。
他說，分洪道追加經費卡關，經陳金德協調納入「氣候變遷縣市管河川改善計畫」才找到財源，能理解跨部會協調、經費審查與專業流程不可能一夕完成，呼籲中央與縣府提出更明確、速度更快的分洪道工程時程表。
李明哲強調，可以批評但須建立在事實上，否則只會讓鄉親更焦慮，也會讓真正的問題被口水淹沒。
另外，宜蘭縣蘇澳鎮公所災防中心昨證實，蘇北里1名78歲婦人在大水來襲時不幸身亡，經檢察官相驗確認為溺斃，李明哲偕公所一級主管，親自前往羅東壽園慰問家屬，並致贈慰問金。
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 7 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 20 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文與柯文哲黃國昌首度同場 曝藍白合進展
國民黨主席鄭麗文今天（15日）出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，首次與民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲同場。鄭麗文表示，今天見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 7 小時前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 1 天前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角
即時中心／劉朝陽報導前總統馬英九今（15）日在臉書發文稱，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，為此深感憂心；對此，民進黨立委陳冠廷極度不認同，並批評馬英九，竟以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準。陳冠廷表示，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚，中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。「日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷」，陳冠廷說，這並不是像馬英九所說的「攪動台海」。至於馬英九引用的「集體自衛權」議題，陳冠廷則說，馬在指責日本之前，完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰。馬英九的論述，反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲，我們理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。陳冠廷強調，我們必須清楚表達「台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。原文出處：快新聞／馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角 更多民視新聞報導季連成又返花蓮視察水災！霸氣喊「不需道謝」：我是為了國家做事泥流衝明利村「水利署的鍋」？季連成急喊不應責備 理由全說了藍白又聯手修財劃法！陳其邁怒斥「講不聽」 親揭重大建設隱憂民視影音 ・ 1 天前
最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...聯合新聞網 ・ 14 小時前
不只中國氣炸！馬英九喊「不歡迎高市早苗躁進」：外國不能介入兩岸問題
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，中國外交部甚至還要中國人近期避免前往日本。然而除了中國跳腳外，前總統馬英九今（15）日也批評，不歡迎日本政府有躁進的言行，錯誤引用「集體自衛權」，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
內政部將再行文解職中配村長 陸委會：沒有模糊曖昧空間
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。對此，陸委會表示，行政機關應依法行政，沒有模糊曖昧的空間，充分尊重並支持內政部的立場。自由時報 ・ 1 天前
許詠翔觀點：鄭麗文─最後的民主進步黨人
國民黨新任主席鄭麗文一上任就爭議頻頻，自稱中國人、製造仇美情緒、拜共諜，被台灣認同的人（在台灣應該占9成以上）視為舔中舔共，也是沒有辦法的事情。最開心的應該是總統賴清德，支持度一下從幾乎不用想下一任的3成多一點，一下噴到回到戰鬥位置的4成多（比他當選的得票比率還高^^|||）。 不過身為一個學生時代就和「叛亂份子」一起思考怎麼打倒黨國體制，理所當然非常左......風傳媒 ・ 21 小時前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！北京勸阻人民赴日 觀光業恐受衝擊
據《NHK》報導，高市早苗7日表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有...CTWANT ・ 1 天前
中日緊張升溫！中國外交部突發布警告：公民近期暫勿赴日
（記者周德瑄／綜合報導）隨著日本首相高市早苗針對台海局勢發表相關言論，中日兩國的外交摩擦近期顯著升溫。中國外交 […]引新聞 ・ 1 天前
第9選區安坑人口增 3黨搶攻
新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。中時新聞網 ・ 1 天前
綠營港湖議員剉咧等？「超級吸票機」高嘉瑜傳回鍋參戰 她憂：大魚入池掀大浪
被稱為「超級吸票機」的前立委高嘉瑜先前曾表態2026年地方選舉「原則上不缺席」，外界好奇是否將回鍋參戰港湖議員、或角逐縣市首長，而從近來動作看來，再戰港湖議員的機會不小。對此，同為港湖選區的民進黨台北市議員何孟樺發文借用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」，暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高嘉瑜是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就......風傳媒 ・ 14 小時前