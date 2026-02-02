蘇澳鎮鳳凰水災專戶截止募款 募得一千一百五十萬善款

蘇澳鎮遭受鳳凰颱風強降雨重創，鎮公所於災後開設「鳳凰颱風一一一一水災」捐款專戶，至一月三十日截止，共募得一千一百五十萬六千四百二十一元。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

去年十一月十一日蘇澳鎮遭受鳳凰颱風強降雨重創，導致鎮轄多處積淹水、災情嚴重，蘇澳鎮公所開設捐款專戶，募款活動至今年一月三十日截止募款。蘇澳鎮公所統計，此次共募得二百六十七筆、總計一千一百五十萬六千四百二十一元。

此次募款期間自去年十一月十七日起至今年月三十日止，湧入二百六十七筆捐款。包括蘇澳在地信仰中心「南方澳進安宮」慷慨解囊二百萬元；蘇澳仁愛基金提撥五百萬元，挹注災後重建；日本姊妹市的部分，沖繩縣石垣市捐款三十萬五千一百六十二元、千葉縣館山市捐款二十五萬八千四百七十元。另日本愛媛縣西予市長、宇和島市長、八幡濱市長以及愛媛縣經濟同友會跨海捐款一萬一千二百十九元。

鎮公所表示，專戶每月捐款金額均公告於蘇澳鎮公所官網「鳳凰颱風一一一一水災專案募款」供大眾查閱，後續公所將依公益勸募條例規定辦理公開徵信，並將公開徵信資料函報宜蘭縣政府備查。

鎮長李明哲說，這筆「救命錢」承載著國內外的善心人士對蘇澳的愛心，公所團隊定將嚴謹執行「專款專用」原則，確保所有經費精確用於水災受災戶之補助與家園復建，絕不挪作他用。