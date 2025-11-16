蘇澳颱風期間嚴重淹水 7旬婦陳屍住家客廳 檢相驗死因確認溺斃

颱風鳳凰日前襲台，受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳發生強降雨釀災。蘇澳鎮公所今天（16日）表示，獨居在蘇北里中原路的78歲黃姓婦人，因颱風期間子女聯繫不上，返家後發現黃婦已陳屍在一樓客廳。經檢察官相驗後，確認死因為溺斃。

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日豪雨成災，鎮內重要的中山路也有淹水情形。（資料照／蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮公所指出，蘇澳鎮災防中心接獲通報，蘇北里中原路有一名婦人陳屍在自宅一樓客廳，死者為78歲黃姓婦人。經瞭解，蘇澳鎮11日發生水災，隔天上午11時許，因蘇澳鎮通訊中斷，子女聯繫不上黃婦，從外縣市趕回蘇澳鎮，打開家門看見黃婦倒臥在客廳，已失去呼吸、心跳。

蘇澳鎮公所表示，鎮長李明哲下午與公所一級主管，前往羅東壽園慰問喪家，並致贈慰問金。