蘇澳颱風豪雨初估上千戶受災 鎮長疾呼要新分洪道

（中央社記者沈如峰、潘欣彤宜蘭縣12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，昨夜蘇澳鎮豪雨成災，今晨水退，民眾開始動手整理家園；鎮長李明哲說，蘇澳民眾需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口。

蘇澳鎮公所今天凌晨於社群媒體發文「分不清是雨是汗還是淚」，指蘇澳遭逢暴雨，災防中心求助電話不斷湧入，而避難民眾中，不乏行動不便、坐輪椅與臥床者，以及帶幼年子女撤離的家長，大家驚恐無助；至11日晚間11時止，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人。

鎮公所更指出，入夜後雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧中山路與最為人知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，低窪處水淹最深則達1層樓高，軍方在暴雨中出動AAV7兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，一一帶出受困民眾，鎮民均平安，希望大家為蘇澳集氣。

今天上午，蘇澳鎮淹水退去，民眾開始整理家園。面對滿屋泥濘，有民眾說昨天淹水時，都在家裡鎮守，根本無法入眠，凌晨0時30分左右水開始退，她清掃家園到3時。

李明哲上午勘災時，接受媒體聯訪指出，此次淹水災情嚴重，初估至少上千戶受災，面積非常廣，許多人家中淹水高度達130至140公分，生財器具等全泡水；國軍六軍團已進駐，軍力加上公所人員、開口契約廠商，很快就會協助民眾復原家園，尤其清淤等工作，需要非常多人力支援。

李明哲說，淹水原因尚待調查，他期盼中央，除給予受災戶補助外，蘇澳新分洪道計畫目前雖已獲核定，但經費仍未到位，盼中央能盡速補足經費，讓鎮民不再飽受水災之苦。（編輯：陳仁華）1141112