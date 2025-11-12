蘇澳馬路淹成河道！ 兩棲突擊車AAV7水中行駛救援
宜蘭縣 / 綜合報導
颱風外圍加上東北季風的共伴效應，讓宜蘭成為重災區，從11日下午的積淹水開始，就是一連串的惡夢，傍晚有民宅旁發生土石流，到了晚上淹水的高度，來到約一層樓高度，民眾紛紛撤離避難，國軍和消防，也緊急出動戰車、橡皮艇來救援，短短幾個小時，讓宜蘭人飽受煎熬，也是上回梅姬颱風後，宜蘭15年來最慘的洪災。
消防人員說：「好，左腳這樣可以了嗎。」一步接著一步往後踩，受困民眾在國軍消防協助下，坐上兩棲突擊車「AAV拐」，此時周圍馬路成了河道，暴雨持續在下，國軍緊急出動戰車，讓災民三三兩兩，輪流搭上橡皮艇，此時救援行動還沒完，消防人員說：「有報案嗎，有打119嗎。」消防人員滑著橡皮艇，挨家挨戶搜救，一發現受困災民立刻出動，消防人員說：「到那邊可以下來嗎。」俐落踩上一樓屋簷，小心翼翼將人從二樓扶出來，好不容易才從窗戶脫困，一位救完還有下一位，消防人員說：「慢慢來，慢慢來。」另一邊民眾艱難地爬出，比胸部還高的圍牆，消防員細心伸手攙扶，就算被跳下的民眾打到，也不喊痛立刻把人扶穩。
還有消防員擔心，水深及膝行走不易，直接將災民揹在背上，徒步將他們帶離受災家園，共伴效應帶來驚人雨勢，不過幾個小時的時間，蘇澳鎮上已經被泥水吞噬，土石流一波接一波，暴雨像是用倒的，猛烈灌入南方澳市區，泥流湧進民宅，居民只得苦守家中。
晚間八九點，蘇澳當地電器行門口，店家招牌雖然還亮著，但整間店全被泥水灌入，水深將近半層樓高，蘇澳車站附近放眼望去，更是淹水淹到幾乎看不見盡頭，家具桌椅通通浮在樓梯間，有民眾住家擋不住暴雨侵襲，泥水淹進來超過一層樓高度，人只得暫時先待在二樓，等待救援，暴雨重創蘇澳，等同短短一天內，下完一整個月的降雨量，從積水淹成汪洋，更讓當地居民徹夜難眠。
