蘇澳一夜成災！火車站前「水淹半層樓高」民怒排水系統在哪、家又毀一次

生活中心／綜合報導

蘇澳鎮災況慘重，昔日熱鬧的火車站前水深一度淹到半層樓高，整片街區幾乎成為汪洋。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所FB）

受到「鳳凰」颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區降下超大豪雨，導致多處嚴重積水、停電、停水災情頻傳。尤其是蘇澳鎮災況最為慘重，火車站前水深一度淹到半層樓高，整片街區幾乎成為汪洋。當地居民無奈嘆道：「這不就是15年前的梅姬颱風重演嗎？」、「又來一次共伴效應，家又被毀一次！」、「蘇澳的排水系統到底是怎麼設計的？」

蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，暴雨整整下了大半天，災防中心電話響個不停，公所同仁、消防人員、軍方與協勤警力幾乎全員出動，一批又一批把被困在外、渾身溼透、只穿薄衣的民眾接回鎮公所避難。且11日入夜後雨勢不減反增，蘇澳鎮以往最熱鬧的中山路及火車站前一帶幾乎「全部泡在水裡」，中油與全聯周邊低窪區水深甚至達一層樓高。軍方也緊急出動AAV7兩棲突擊車與消防救生艇協助救援，成功協助許多受困居民脫困。

軍方及消防人員派出兩棲戰車、救生艇協助居民脫困。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所FB）

根據蘇澳鎮公所統計，從10日凌晨至12日凌晨3點10分，當地累積雨量高達774.5毫米，刷新近年紀錄。公所也透露，12日凌晨2時許，陸軍步兵第153旅及宜蘭縣政府社會處緊急送來物資，目前已有超過百名鎮民安置在鎮公所3樓與蘇西活動中心，暫時度過難關。

相關災情曝光後，不少網友湧入留言區感嘆：「蘇澳上次淹大水已經15年了，怎麼又來？」、「一場暴雨就癱瘓整個市區，真的讓人心寒」、「分洪道再不趕快施工，以後還會一再重演」。

雖然雨過天晴，但災後一片狼藉！（圖／翻攝自蘇澳鎮公所FB）

