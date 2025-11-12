蘇澳「聖愛里」大淹水！ 救護車前往撤居民 困水中拋錨

宜蘭縣 / 綜合報導

鳳凰颱風外圍環流挾帶驚人的豪大雨，宜蘭縣蘇澳鎮的聖愛里，淹水情況相當嚴重，市區道路水淹半個輪胎高，黃澄澄的泥水從馬路沖入地勢較低窪的巷弄內，許多民宅積水的高度，已經超過腳踝，靠進山區的永春里，有土石流爆發的風險，行動不便的居民需要撤離，救護車開到一半，卻困在水裡拋錨了，消防局趕快派遣其他分隊的救護車，接手支援，還好居民都平安送到鎮公所，沒有大礙。

大雨不停的下，路面出現大量積水，幾乎看不到馬路在哪裡，積水沖到巷弄裡，水勢相當湍急宛如一條小河，民眾邊走邊錄影差點滑倒，走到外頭的馬路，放眼望去黃澄澄的泥水，不斷灌了進來實在太危險，路過的車輛都停了下來，不敢再前進。

受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮昨(11)日一整天，都下著滂沱大雨，市區淹水的情況相當嚴重，中山路二段水淹半個輪胎高，路邊好幾輛機車泡在水裡，轎車勉強在水中行駛，掀起陣陣波浪，民眾穿著雨衣，在大雨中慢慢行走，看不清楚路面的情況，每一步都是風險。

這場豪雨下到晚上，聖愛里民宅屋裡積水的高度超過腳踝，積水一路從客廳淹到浴室，地板上還看得到一層泥沙，外頭的風雨越來越大，救護車出勤要前往撤離永春里的居民，開到一半困在水裡拋錨了。

好幾位熱心民眾協助消防隊員，把救護車推到路邊，消防局再加派另1輛救護車來支援，把行動不便的居民，送到公所暫時安置，雖然身體被淋濕了，還好及時被送到安全的地方，等大水退去再做打算。

