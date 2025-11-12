蘇澳「計程車博物館」泡水！ 網見出太陽嘆：擋下鳳凰第一槍

宜蘭蘇澳計程車博物館也泡在水中。（圖／翻攝自TAXI Museum 計程車博物館臉書）





受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨（11日）下了一整晚的強降雨，其中蘇澳鎮更是災情慘重，幾乎整個市區被淹成一座孤島，包括計程車博物館、寶雅等都淹入水中，更有網友感嘆，宜蘭擋下鳳凰第一槍。

宜蘭11日整晚強降雨，多處店家像電器行、小吃店、住宅，一樓區域全泡在水中。蘇澳的知名景點「計程車博物館」也成為受災戶，館內珍藏的多部古早味計程車都泡在水中，水深至少半個輪胎高，小編不由得感嘆，「看來會有很多待修復和損失，請待我們復原後再來訪。謝謝大家關心」。另外蘇澳的寶雅也被一片黃水淹沒，值班店員只能在店內等待國軍救援。

還有網友在Threads上發文表示，「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「宜蘭出太陽了！大家還好嗎？」

蘇澳鎮長李明哲11日晚間也表示，「整個蘇澳市區，幾乎變成一個孤島了，第一個我們對外的道路，其實都已經淹水了，車輛也沒有辦法進出，因為整個蘇澳溪的溪水暴漲，我們抽水站一直抽水，可是還是沒有辦法，把這個水位降低。」

蘇澳強降雨一整晚，受災嚴重。（圖／蘇澳鎮公所）

還有許多民眾湧入蘇澳鎮公所的臉書留言表示，「分洪道再不快點發包以後還是會有這種災害發生」、「真的很嚴重，謝謝大家的幫忙，辛苦了、老天爺雨不要再下了」、「欲哭無淚，十五年又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？我們有多少能耐可以這樣一次又一次的毀滅」。

