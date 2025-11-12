蘇澳15年來最嚴重水患 宜蘭縣府徹夜清理災區恢復通行
宜蘭蘇澳鎮昨晚遭逢15年來最嚴重水患，豪雨加上滿潮導致中山路、中原路等地水淹逾一層樓高，住家家具、家電與車輛泡水受損，滿街泥濘一片。今日水退後，街道堆滿報廢物品與垃圾，景象慘烈。
宜蘭蘇澳15年來最嚴重水患，縣府徹夜清理災區恢復通行。（圖／宜蘭縣府臉書，下同）
代理縣長林茂盛上午勘災時指示縣府各局處總動員，並強調災後復原不分中央地方。環保局立即調派抓斗車、小山貓、清溝車等17輛機具與27名人力支援，交通處也出動鏟裝機、挖土機、水車等協助清理。
經過一整天的搶修清運，入夜後主要街道恢復乾淨通行，縣府確認今日可正常上班上課。林茂盛晚間再赴現場，感謝清理團隊與鄉親合作，並要求持續清掃巷弄、恢復路燈與供電。
縣府深夜在臉書發文表示，會持續投入清理、農損補助與社會救助，確保援助即時到位。林茂盛強調，宜蘭經歷近十年來最嚴峻風雨，風雨雖歇但重建才剛開始，縣府將與鄉親並肩復原家園。
