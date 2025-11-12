蘇澳15年來最嚴重水患 宜蘭縣府徹夜清理災區恢復通行

宜蘭縣 / 綜合報導 鳳凰颱風的外圍環流，為宜蘭蘇澳帶來驚人雨勢。當地的知名景點「冷泉」，因為大量積淹水帶來的泥濘，現在居然變成了「泥泉」，圍牆上還掛滿輪胎等垃圾，慘不忍睹。有當地業者表示，還好冬天本來就是淡季，如果是在夏天碰到這種悲劇，損失想必會更加慘重。整個水面，被混濁泥濘覆蓋，枯枝落葉，飄在水池表面，宜蘭蘇澳的知名冷泉，如今居然成了「泥泉」，附近居民呂先生說：「原本是很清澈啦，你看那些輪胎的話，那些就是洪水沖的，對欄杆上面那個啊，都是洪水沖的。」圍牆上的柵欄，布滿輪胎，還有各種垃圾，蘇澳冷泉位在低窪處，鳳凰颱風外圍環流，外加東北季風共伴的驚人雨勢，一度讓池內積淹水，高度幾乎等同於成人肩膀，民眾VS.記者說：「這個就是它水的高度，(哇那時候淹到上面這裡)，一看就知道了，這個就是它的水退之後的殘留。」冷泉是當地，最著名的景點之一，泡腳的觀光客們，總是絡繹不絕，尤其能免費入場的蘇澳鎮民，也常來透沁涼，現在全被泥水淹沒，恐怕得花不少時間修復，附近業者林先生說：「(現在是)冬天嘛，本來就沒有那麼多人潮，如果在夏天人潮多的時候，發生這種事，那就損失不小。」記者李思琪說：「這邊的居民也是持續地，不斷在清理家園當中，就是希望趕快把這些泥濘清出去，能夠早日恢復正常的生活樣貌。」生計和生活，都大受影響，居民都想加緊腳步，恢復宜蘭蘇澳昔日光景。 原始連結

華視影音 ・ 15 小時前