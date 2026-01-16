蘇澳5猴亂入馬路！ 女騎士急閃撞猴「人重摔滑行」

宜蘭縣 / 綜合報導

猴群出沒，還大剌剌橫越馬路，害人慘摔！這是發生在宜蘭蘇澳的移山路段，前（14）日下午，女騎士看到有猴子衝出來，當下雖然有剎車，但還是閃避不及，當場撞上猴子、重摔在地！猴子也被彈飛，撞到護欄後，馬上起身鑽進邊坡的草叢裡面；而且這還沒完，另外4隻猴親友有樣學樣過馬路，好在大家放慢速度，沒再發生事故！摔車受傷送醫的女騎士，說她嫁來台灣超過20年，從沒遇到猴子過馬路，附近還有好幾間學校，如果學生因此受傷，責任該誰來負！

汽機車直行準備過彎前，突然一個黑影飛也似地橫跨四線道，騎士想閃都來不及，當場撞了上去連人帶車，左搖右擺重摔倒地還往前滑行，黑影被撞到彈飛又撞上護欄，卻能迅速起身跳躍消失在邊坡。

受傷騎士常小姐說：「牠速度很快，我以為牠跑過去了，結果牠站在我機車前面就不動了，我就直接撞上去，然後就摔倒了，當時看不清楚牠，知道是，我以為是狗啊什麼的衝過來，因為牠們的速度很快，我看不清楚牠是什麼。」

摔車倒地痛得要命，更讓人傻眼的是，後面還跟著一整群，前後總共5隻，原來是猴子大軍駕到，全都大剌剌過馬路，車禍現場附近工人說：「(猴子)牠會過馬路，牠會跑進工區那邊啦，牠都在後面山這邊跑過去，(所以你們在這邊工作有常常看到就對了)，有啊，在這邊都有看到過，(很危險)，對啊。」

女騎士左手擦傷，膝蓋右手手掌瘀青，說她嫁來台灣超過20年，經常走宜蘭蘇澳移山路段，去南方澳找朋友或是買海鮮，從來沒見過有猴子出沒，受傷騎士常小姐說：「嚇一跳，對我來說的話，也真的是無妄之災，蘇澳國中，蘇澳國小，南方澳的小朋友，騎腳踏車啊，家長接送啊，那萬一遇到這種事情的話，真的有出人命了以後，你們才會重視嗎。」

宜蘭蘇澳分局警備隊隊長陳裔欣說：「駕駛人應注意車前狀況並放慢車速，如有狀況請注意閃避。」蘇澳山區道路常有野生動物出沒，鎮公所表示主管機關是公路局，現階段只能加強宣導提醒警示，經過要提高警覺減速慢行，隨時注意路面動態以策安全。

