蘇澳LINE群組協調救援成重要平台 版主「自己也是受災戶」

蘇澳災民自救！版主家也淹，仍全力協調救援。（圖／TVBS）

宜蘭蘇澳地區遭受連日強降雨侵襲，導致多處淹水，災情慘重。在這危急時刻，當地民眾展現出驚人的團結力量，互相支援度過難關。從自發性組織的LINE群組到免費洗車服務，居民們不分你我，共同協助受災鄉親。即使自身也受災，許多人仍挺身而出，提供各種協助，展現台灣人在災難中互助的精神。

蘇澳災民自救！版主家也淹，仍全力協調救援。（圖／TVBS）

災區現場一邊有民眾排隊等待發放物資，一邊有水車停在路旁，有人一面拉著水線灌水，一面指揮交通。國軍也迅速趕到現場協助清理，將泡水損壞的傢俱搬出。儘管大家都是災民，但都願意互相幫忙，例如透過LINE群組通知國軍前往協助獨居長者。

廣告 廣告

當地「蘇澳大小事」LINE群組成為重要的救援平台之一。原本約有1400名成員，在颱風前夕迅速增加了200多人，目前已達1606人。群組版主曾壹靖表示，他們透過群友的力量互通有無，協調哪裡需要救災、物資或協助，靠著鄉民的力量一起拯救蘇澳鎮。值得注意的是，版主自己也是受災戶，家中傢俱、書本和物品全都泡在泥水中，自家都還沒整理完，卻仍在群組中回覆訊息、聯繫資源和協調救援工作，展現「自己家園自己救」的精神，在地居民更了解現況，這次發揮了重要的救助作用。

在宜蘭五結鄉，一間洗車場也展現愛心，提供民眾三天免費洗車服務。許多民眾拿著高壓水槍清洗車輛，沖掉泥濘和髒污。有些車因泡水，車輛周圍都沾滿泥巴。愛心洗車業者林澤震表示，遇到颱風後車子一定會髒，所以想提供這項服務，讓大家可以免費洗車，減少一些花費。一位使用服務的民眾感謝地說，洗車不是隨便洗，還用泡沫全車泡，而且還兩次泡沫，算很好了，真的很有愛心。

儘管宜蘭這次遭受嚴重災情，但有人分送物資、有人幫忙調水車、有人開放免費洗車，大家都挽起袖子互相幫忙。這滿滿的人情味成為居民們彼此支撐的力量，共同度過這次的災難。

更多 TVBS 報導

宜蘭蘇澳災後 「母嬰用品大拍賣」 民眾瘋搶：洗一洗就能用

蘇澳吉他工作室淹水 百萬樂器生財工具全泡水

颱風宜蘭淹水慘！ 吳宗憲批中央「差別待遇」

鳳凰暴雨致88傷！宜花仍有10處泡水中 台電拚今午前全復電

