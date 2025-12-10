蘇炳添發文宣布退役：21年跑道生涯 每個腳印有汗水淚水

被譽為「亞洲飛人」的中國短跑名將蘇炳添9日宣布退役，他在2021年東京奧運的100米準決賽跑出9.83秒，打破亞洲紀錄，至今仍是男子100米亞洲紀錄保持者。蘇炳添投入短跑21年，他在微博發文稱，「21年彷彿只是從起跑到終點，回看這條百米跑道，每一個腳印都有汗水、淚水、遺憾與榮耀，心中百感交集，但更多的是感恩」。

新華社報導，蘇炳添9日在微博發長文稱，「再見啦，我最親愛的跑道，你見證了我的青春，雕刻／磨礪了我的意志，未來我將以另外一種方式與你繼續同行」。

蘇炳添寫道：「當我把釘鞋舉起來的那一刻，我知道，是時候為這段漫長的奔跑歲月畫上句號」；「全景體育V」報導，蘇炳添回顧了自己的整個職業生涯，包括面對瓶頸時的突破、大賽之前的心理博弈、傷病的折磨等等。他希望自己跑出的9秒83不只是一個數字，更是一枚勳章，一束照亮更多中國短跑少年前行的光。

蘇炳添的職業生涯，親歷中國短跑崛起的輝煌十年， 2007年，蘇炳添進入廣東省田徑隊接受系統專業的訓練，2009年進入國家隊，開啟一段挑戰極限的傳奇旅程；2015年，蘇炳添在鑽石聯賽美國尤金站中跑出9秒99，成為首位突破10秒大關的中國人。這0.01秒的突破，他花了8年。

2018年，蘇炳添在世界挑戰賽馬德里站百米決賽中跑出9秒91，追平亞洲紀錄。2021年舉行的東京奧運會上，蘇炳添在準決賽上跑出9秒83，打破亞洲紀錄。

但蘇炳添近年備受傷患困擾，表現漸走下坡。上月20日，他代表廣東隊出戰粵港澳全運4X100米接力賽，是其短跑生涯告別戰，可惜得「梗頸四」，與獎牌擦身而過。賽後他脫下釘鞋示意「掛靴」，他坦言未有為此感遺憾，認為21年田徑運動員生涯已圓滿，「沒必要把輸贏看得那麼重」。

近年蘇炳添聚焦短跑的學術研究和教學工作，2018年，他開始擔任暨南大學體育學院副教授，後受聘為教授，今年4月被任命為暨南大學體育學院院長。

他在微博文章中表示，「我的身體已經告訴我，是時候將接力棒傳遞給下一代更年輕、更優秀的運動員」；最後蘇炳添感謝中國田徑協會、廣東二沙訓練中心、暨南大學以及所有教練。告別跑道之後的蘇炳添，在未來將以另外一種方式與中國田徑同行。

