蘇紫雲：台灣之盾防空系統如千手觀音 可抵禦飛彈、無人機
中共今(30)日進行圍台軍演，國防預算又遭在野黨阻擋，民進黨發言人韓瑩與戰略學者蘇紫雲在直播節目《午青LIVE》連線。蘇提到國防預算時舉例，國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，就如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸。
此外，對中共釋出無人機拍攝台北101與中央山脈畫面，蘇紫雲表示，視角不對，已被證實是假訊息，卻還有民代跟著轉貼嘲諷。中共就是要利用心理戰，讓人民心生畏懼自動放棄，現在台灣最大威脅是在地的協力者跟著傳播錯假訊息。
針對近期傳出後備幹部群組有讚揚共軍，貶低政府的言論。蘇紫雲指出除了政府澄清速度要快，也要提醒民眾散播假訊息要承擔一定責任，不適切的言行應當受到法律處置，才能更進一步防止假訊息的散佈。
韓瑩表示，賴總統提出「8年1.25兆國防特別預算條例」增強國防實力，中共現在發動圍台軍演，顯見國防的重要性，然而在軍演的當下又再度在程序委員會被藍白阻擋。
韓瑩指出，藍白拖延審查對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有，也會向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，終心期盼預算案能交付審查，理性監督討論。
蘇紫雲也強調，沒有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請。他舉例國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，就如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸。這不只是提升自我防衛能力，還能提高產業升級，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。
