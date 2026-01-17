蘇花公路最美路段沒了！政院解編回歸自然 3知名景點再也看不到

即時中心／高睿鴻報導

雖然經常遭颱風、豪雨、地震等天災「毀路」，但蘇花公路不僅仍是台灣東部很依賴的交通幹道，其依山傍海的優美風景，更是讓許多民眾印象深刻。但可惜的是，行政院近日公告，蘇花公路當中素有「最美路段」之稱的台9丁線「和仁至大清水臨海路段」，即將遭到廢止及解編、不再開放民眾使用，直接回歸大自然休養生息。

政院日前公告，台9丁線64K＋262～69K＋119路段省道廢止，其中，台9丁線64K＋262～64K＋900與台9線共線路段，仍為台9線；至於原台9丁線64K＋900～69K＋119路段，依國有土地使用管理。

臉書公路社團「公路邦」管理員邱正智說明，本路段的3個景點，以後確定看不到了。第一，太魯閣國家公園界碑：這是拍照打卡熱門點，從這可眺望和仁海灣，是一大經典景點；第二，和仁臨海短隧道：沒有襯砌的手工開鑿隧道，全長約30公尺，小巧而古樸；1932年完工通車，是蘇花路廊唯一一座，自日據時代仍使用的隧道，至今功成身退；第三，屏風岩：豎立於仁清隧道旁懸崖邊，看似風吹就倒，但實則屹立不搖，堪稱卡那岡斷崖路段的知名自然景觀。

邱正智指出，自2024年花蓮發生0403大地震，該路段的山體便極易鬆動，一遇大雨，便挾帶土石從山頂滾落，落差最高達1000公尺。他表示，公路局一開始仍積極搶通，但後來卻又遭到幾個重大颱風毀損，後經估算，即便至少耗費10幾億維修，但不見得能確保以後能持續暢通。因此他說，公路局決定放棄修復，將公路台9丁64K＋262～69K＋119解除編號、還給大自然。

行政院則指出，該路線調整後，路線名稱將從原本的「蘇澳－大清水」，更改為「蘇澳－和仁」。也因為地震破壞了山體安全，因此政府先前推出「蘇花公路安全提升計畫」，計畫用隧道取代山路、公路往內陸退縮，以保障安全；之後若順利通車，和仁至崇德的10多公里山路，都將由隧道取代。

