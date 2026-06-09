蘇花公路端午3天交管曝光 大貨車禁行、路肩開放客運

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今年端午節3天連假6月19日至21日展開，交通部公路局東區養護工程分局預估南下返鄉車流陸續湧現，蘇花路廊19日首日首波車潮預計會從早上6時出現，早上10時後有望緩解，全日南下交通量則將達1萬2500輛次／日。

蘇花路廊台9線、台9丁線將在端午連假首日19日起實施交管疏導措施。（圖／公路局提供）

公路局東區養護工程分局表示，端午節前段假期中，以19日首日南下返鄉車潮最為密集。根據預測，6月19日蘇花路廊南下全日交通量約1萬2500輛次／日，首波車潮將於上午6時起湧現，尖峰時段最高車流量將達850輛／小時以上，平均車流量約700輛至800輛／小時，車多情形預計持續至19日早上10時後才會逐漸緩解。

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假期後段則以北返車流為主，21日北上旅次全日交通量預測約1萬900輛次／日，車潮將自早上10時起陸續湧現，車多情況預估將持續至下午3時後逐漸緩解。

公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊主要以台9線做為車流疏導路線，建議往返花蓮至蘇澳間的長途旅客，可優先行駛台9線蘇花改路線，避開台9丁線以節省旅行時間。

此外，為提升蘇花路廊大眾運輸服務效能，公路局東區養護工程分局規劃蘇澳、崇德2路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施。同時於蘇澳至東澳、南澳至和平2路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）措施」。並將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」，以紓解尖峰時段之車流。

端午連假期間，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段）開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間），另禁止21公噸以上大貨車通行，時段分別為：

6月19日清晨5時至傍晚5時（雙向）

6月20日上午7時至上午11時（雙向）

6月21日中午12時至晚間6時（雙向）

公路局提醒，用路人出發前應做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，山區道路易受天候、雨量、地震等因素影響而有邊坡零星落石情形，行前應留意氣象資訊及道路通阻訊息，多加留意沿線資訊可變標誌（CMS）顯示內容與收聽警廣，以掌握即時路況訊息，或下載「幸福公路」APP，接收最新省道即時路況資訊。

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