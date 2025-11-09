蘇花公路象鼻隧道再傳溺水 62歲女遭浪捲走「緊急吊掛」仍不治

一名女遊客在花蓮蘇花公路象鼻隧道落水，遭救起時已不治身亡。翻攝今日花蓮臉書



花蓮舊蘇花公路的象鼻隧道，因為擁有秘境美景，不少遊客會特地前去打卡，但卻屢傳意外。今天（11／9）上午11點花蓮縣消防局獲報，一組團體旅客到象鼻隧道下方海灘踏浪，但1名女子竟被海浪捲走，消防局、海巡單位、空勤等進行陸海空搜救，發現遭浪捲走的62歲張姓女子，經直升機吊掛上來後已無生命跡象。

事實上該秘境頻傳事故，2021年一名男子與友人前往攀岩時，疑似因繩索問題失足墜落約50公尺高的山谷，送醫傷重不治；2023年另一名男子未攜帶任何裝備，獨自前往攀爬峭壁時因體力不支受困，但後來被幸運救出。

花蓮縣特搜大隊和仁分隊長王韋竣表示，今天上午11時8分接獲警察局轉報，指稱一名民眾於象鼻隧道下方海灘遭浪捲走。因此派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共計4車、6警消、4義消及1台無人機前往現場。

王韋竣指出，這組團體遊客共有16人，為8男8女，都是來自台南，一行人從舊台9線用繩子垂降到海灘遊玩，再用繩索爬上路面，但其中1人於海灘位置不慎被捲走。由無法目視到溺水者，由海巡單位無人機協助搜索，定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機進行吊掛，於12時46分完成吊掛。

同外，同行4名遊客也受困於台9線下方約50公尺深海灘，警義消救援人員垂降後使用繩索技術，協助上拉至路面脫困，於12時48分左右脫困完成，協助傷口包紮後離開現場，交由海巡後續處置。花蓮縣消防局呼籲民眾，蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入標示危險或是封禁的路段。

