蘇花公路車突打滑險墜谷 駕駛「神反應」急迴轉！

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭蘇花公路的南澳段，今（2）日上午6點多，發生一起轎車自撞護欄的意外。當時車輛疑似因為天雨路滑，整輛車突然失控打滑，還好駕駛一個神反應，急打方向盤迴轉，車輛瞬間調頭停在路邊，沒有掉下山谷，也沒有波及其他用路人。

開在下雨的山路上，前方這輛銀灰色轎車正要左轉過彎，但這時整輛車突然失控打滑，千鈞一髮之際，駕駛一個神反應，急打方向盤迴轉，整輛車瞬間調頭停在路邊，目擊駕駛說：「可能是因為操控的問題吧，然後就打滑，然後就滑到對向車道，然後好險也都沒有整個衝下去。」

目擊駕駛還原當時情況，表示真的好險，因為就差那麼一點點，可能連人帶車衝下山谷，幸好最後只有擦撞路旁護欄，把傷害降到最低，驚險一瞬間發生在2日上午6點多，蘇花公路的南澳路段北上車道，約119.4公里處，車輛疑似天雨路滑，發生意外，其他民眾也直呼真的好可怕。

民眾說：「(如果是後方駕駛)我會嚇死尖叫，對，我會不知道怎麼辦，(可能是)開太快，天雨路滑，沒有掉下山，真的很可怕，掉下去就...不知道會怎樣。」、「(車速)看起來沒有很快啊，對啊，啊怎麼會彎一彎突然就自己去撞牆，我覺得應該是輪胎沒(有氣)了啦，那因為地是濕的，所以(輪胎)抓地力不好，所以才有機會會滑出去。」還好駕駛反應快，沒有墜谷，也沒有波及其他車輛，把傷害降到最低，只是真正釀禍原因，警方正在釐清中。

