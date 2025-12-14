蘇花公路逆向驚魂！南下舊隧道封路施工 轎車「尷尬變逆向」。(圖／TVBS)

蘇花公路新澳隧道北上隧道因南下舊隧道施工，臨時改為雙向通行，卻有駕駛誤入成為逆向車！一輛深色轎車發現後，立即打開雙黃燈緩慢行駛，面對迎面而來車輛只能減速。南澳工務段長劉錦龍表示，南下舊隧道排水工程預計明年3月完工，現場已重畫地上標線並加設防撞桿，呼籲用路人注意行車方向臨時變更。

蘇花公路驚見逆向 逆向駕駛開雙黃燈自救。(圖／畫面翻攝 Threads @wancyong0317)

蘇花公路新澳隧道因南下舊隧道進行排水工程施工，北上隧道臨時改為雙向通行，卻有駕駛不慎誤入而成為逆向車輛。一輛深色轎車在隧道內發現自己變成逆向行駛後，立即打開雙黃燈緩慢行駛，面對迎面而來的車輛時，轎車只能減速因應。南澳工務段長劉錦龍表示，南下舊隧道的排水工程預計明年3月才會完工，現場已重畫地上標線並加設防撞桿，呼籲用路人注意行車方向的臨時變更。

南下舊隧道的排水工程預計明年3月才會完工，現場已重畫地上標線並加設防撞桿。(圖／畫面翻攝 Threads @wancyong0317)

這起事件發生在蘇花公路的新澳隧道，原本該路段設有南下、北上兩座隧道，都是單向雙車道。然而，由於12月11日起南下舊隧道進行排水工程而暫時封閉施工，為了維持交通需求，北上隧道被改為臨時雙向通行。在這樣的情況下，一輛深色轎車駕駛不慎進入隧道後才發現自己行駛方向錯誤，已變成逆向行駛。

為了維持交通需求，北上隧道被改為臨時雙向通行。(圖／TVBS)

面對這尷尬局面，該轎車駕駛立即打開雙黃燈警示其他車輛。由於隧道內沒有其他路可走，轎車原本想趕快離開隧道，但遠處已經看到迎面而來的車頭燈逐漸逼近。在無路可退的情況下，這輛逆向行駛的轎車只能緩緩減速，與對向車輛面對面，陷入更加尷尬的處境。

南澳工務段長劉錦龍對此情況進行了說明。他表示，南下舊隧道的排水工程預計要到明年3月才會完工，為了確保行車安全，工務段已在現場重畫地上標線，包括雙黃線，並在隧道兩端都有延伸標線。此外，還加設了整排防撞桿，用意是讓用路人能提前發現行車方向的變更。

劉錦龍特別呼籲所有駕駛人注意，這段路的行車方向已暫時改變，請務必提高警覺，避免不知不覺間變成逆向行駛，造成危險。

