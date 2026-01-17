蘇花公路「和仁至大清水」解編廢止 政院公告：回歸自然

【緯來新聞網】行政院已正式公告，位於台9丁線的「和仁至大清水」段（64K＋262至69K＋119）解除省道編號，該路段自此不再對外開放，並交由國有土地機關依規管理，旨在回歸自然保育用途。

蘇花公路「和仁至大清水」解編廢止。（圖／翻攝Google Maps）

根據交通部公路局公告，此次調整涉及台9丁線與台9線共線段重分類與路線更名。原台9丁線64K＋262至64K＋900段仍納入台9線，而64K＋900至69K＋119段則終止作為省道使用。原名「蘇澳－大清水」路線也同步更名為「蘇澳－和仁」。



該路段被譽為蘇花公路最具代表性的臨海景觀路線，自1932年「蘇花臨海道」通車以來，緊貼卡那岡斷崖蜿蜒行於太平洋邊緣，除自然景色壯麗外，也因地形陡峭、災害頻繁而具有高風險。該段道路近百年來承載南北交通運輸，亦是多數台灣民眾記憶中的重要路段。



歷經多次地震與風災後，該路段安全性受限。根據公路總局調查，自2024年4月3日花蓮規模7.2地震後，路基及山體嚴重鬆動，每逢降雨即發生土石崩落，落差高達1000公尺。雖曾實施短期搶修，但2025年颱風季期間的持續損毀，使公路局最終決定不再修復。



技術評估顯示，若要全線重建將耗資逾10億元新台幣，且後續維持暢通難以保證。因此政府決議將此路段除編，改回由自然林地或保育單位管理，實質結束其道路使用功能。

