蘇花台9丁線蘇澳~東澳段 提前搶通

▲蘇花公路台九丁線蘇澳至東澳路段提前搶通。（圖：公路局提供）

受本次鳳凰颱風帶來劇烈雨勢影響，造成蘇花公路台九丁線蘇澳~東澳路段發生多處土石流坍方阻斷。公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊自十二日清晨雨勢稍歇，即積極辦理各災點搶修作業，期間雖經降雨影響導致災害擴大，經積極增調搶災機具進場搶修，於十四日下午五時提前搶通。

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路局敬祝大家行車平安！

搶通初期台九丁線八點八K~八點九K災點路段採單線雙向號誌管制輪放通行，請用路人注意路況並保持適當距離通行。