蘇花安3段工程 力拚121年通車

台9線蘇花公路安全提升計畫去年獲行政院核定後，公路局蘇花改工程處正在對宜蘭東澳至南澳、花蓮和平至和中、和仁至崇德等3個計畫路段做細部設計，預計今年底完成、明年上半年動工，民國121年完成土建工程並通車，其中，和仁至崇德段因0403花蓮大地震後邊坡不穩，將興建長達10公里隧道避開，提供民眾一條安全回家的路。

蘇改處長李宗仁5日表示，蘇花安總經費約1056.48億元，計畫範圍共分宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段、和仁至崇德段等3路段。其中，東澳到南澳段全長約9.3公里，有4.7公里隧道、3.8公里橋梁、0.8公里路堤；和平到和中段長約5.5公里，全段為高架橋，橋梁長度4.8公里、路堤0.7公里；和仁至崇德段長約15.1公里路段，包括長達10.1公里隧道、3.1公里橋梁和1.8公里路堤。

李宗仁指出，和仁至崇德路段邊坡受前年0403花蓮大地震影響持續不穩，規畫以隧道避開坍方路段，不過原本設計通風及逃生橫坑位在崩塌最嚴重的匯德隧道北口、石公溪附近，工程單位正在做地質調查，並同步調整隧道口與逃生路線位置。

他說，蘇花改全線預計121年完成土建工程後通車，123年與蘇花公路山區路段改善計畫的機電、交控設備整合完後，將串聯路線提供台北往返花蓮一條安全回家的路。

蘇改處工程科長陳勝雄補充，東澳到南澳段工程最快年底可動工，和平到和中段明年上半年開工，和仁至崇德段在調整隧道設計，可能明年中下旬才啟動。