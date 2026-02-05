蘇花安3路段細部設計出爐！力拚2032年全線通車

「蘇花公路安全提升計畫」預計明年上半年開工，民國121年完成土木建造工程並通車、123年與蘇花改機電及交控設備整合完畢。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

公路局蘇花公路改善工程處長李宗仁。（羅亦晽攝）

行政院去年核定「蘇花公路安全提升計畫」，總經費1056億餘元，公路局蘇花公路改善工程處正針對宜蘭東澳至南澳、花蓮和平至和中、和仁至崇德等3個路段展開細部設計，預計今年底完成後，拚明年上半年動工，民國121年完成土木建造工程並通車、123年與蘇花改機電及交控設備整合完畢。

蘇花改工程處長李宗仁指出，目前正全面推動蘇花安的工程細部設計，包含東澳到南澳段、和平到和中段，及和仁至崇德段，今年幾乎會全部投入設計工作，預計明年上半年可以啟動東澳到南澳第一標工程。

廣告 廣告

他說，蘇花安總經費受物料、缺工及工資影響，達1056.48億，行政院除希望公路局能妥善規畫路線外，也期待能在121年如實如質完成土木工程及通車，預計123年與蘇花改的機電、交控設備整合完成並串連起來，提供台北往返花蓮一條安全回家的路。

蘇花改工程處指出，東澳到南澳段路線全長約9.3公里，其中隧道約4.7公里、橋梁3.8公里，路堤0.8公里；和平到和中段長約5.5公里，全段為高架橋，橋梁長度4.8公里、路堤0.7公里；和仁至崇德段長約15.1公里路段，則是有長達10.1公里的隧道，及3.1公里的橋梁跟1.8公里的路堤。

由於和仁至崇德路段受前年0403花蓮強震影響，邊坡不穩，蘇花改工程處雖規畫以隧道避開坍方路段，不過原本設計的通風及逃生橫坑因位在坍方最嚴重的匯德隧道北口、石公溪附近，工程單位目前也正在做地質調查，並同步調整隧道口與相關逃生位置的設計，避免未來重大天災影響通行。

蘇花改工程處工程科長陳勝雄補充說明，東澳到南澳段的工程有機會在今年底開工，和平到和中段則是明年上半年動工，和仁至崇德段因還在調整隧道細部設計，有可能會到明年中下旬才會啟動工程，全數力拚121年完工。

另外，蘇花安終點位在崇德太魯閣大橋北端，蘇花改工程處也規畫在當地設置崇德服務區，希望未來能夠銜接花東快；蘇澳、東澳、南澳、和平等處也會設置停留點，並跟地方亮點結合，吸引遊客駐足停留，促進在地部落觀光及經濟效益。

更多中時新聞網報導

NBA》詹皇板凳出發 連22季選進明星賽

NBA》最速30分大三元 東契奇宰巫師

台北國際書展開幕 今年「泰精彩」