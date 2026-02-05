蘇花安3路段進設計階段 東澳至南澳段拚115年動工

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）全長約30公里，3路段皆進入設計階段。蘇花改工程處說，宜蘭端東澳到南澳段最快今年底動工，花蓮和平到和中、和仁到崇德於明年陸續動工。

公路局今天舉辦春節交通疏運記者會，蘇花安進度仍是關注重點。蘇花改工程處長李宗仁表示，蘇花安計畫去年由行政院核定，受原物料上漲及缺工影響，總經費約為新台幣1056億元，預計2032年完工通車。

蘇花改工程處表示，東澳到南澳路段全長9.3公里，分為隧道、橋梁及路堤，最快今年底動工；和平到和中段全長5.5公里，全段是高架橋，待與台泥公司取得共識並整合相關配套措施後，預計明年上半年可動工。

廣告 廣告

蘇花安最長路段為和仁至崇德路段，全長約15公里，其中隧道長度占10公里，規劃通風及逃生的橫坑位置位於匯德隧道北口附近，就是0403強震崩坍較嚴重的區域。

蘇花改工程處表示，工程單位正在做地質調查，調整隧道口及逃生位置，因此仍在設計原則階段，和仁至崇德段預計明年下半年動工。

另外，蘇花改工程處將於蘇澳、東澳、南澳、和平等處設立停留站，提供遊客休憩空間；蘇花安南端出口將避開部落，在太魯閣大橋北端設置崇德服務站，結合地方產業，帶動觀光及經濟發展。（編輯：李淑華）1150205