蘇花改台9線蘇澳~東澳路段11/20進行路面工程 北上線封閉交管

▲蘇花改台九線蘇澳~東澳路段十一月二十日進行路面工程，實施北上線封閉交通管制。（圖：公路局提供）

公路局東區養護工程分局南澳工務段為維護用路人行車安全及舒適，辦理蘇花改台九線104K~113K蘇澳~東澳路段路面施工，於十一月二十日上午九時至下午四時，實施「北上線」封閉交通管制，請往蘇澳方向用路人配合現場交維人員指揮改行駛台九丁線。此次施工如當日遇雨延期，將另行公告。

公路局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路局敬祝大家行車平安！