蘇花改東澳段砂石車撞轎車 疑過彎不慎加視線死角釀禍

社會中心／黃恩琳、蔡承翰 台北報導要價六百萬起跳的保時捷"帕拉梅拉"（Panamera）停在路邊好端端的，卻突然遭到公車衝撞！這起意外發生在週一（27）傍晚5點多，當時公車上坡路段疑似爆胎，失控撞上停在停車格內的保時捷和另一輛車，車子毀損慘重，車主把這一幕PO上網，直呼"心碎的一天..."。公車直直往前開，開到一半，下一秒突然失控衝撞路邊轎車，整個彈了一下。被撞的轎車，左側車身被刮了長長一條，漆都掉了，車主看到愛車變成這樣，心都在淌血，因為這可是要價六百萬起跳的保時捷Panamera，讓車主更心驚膽跳的是這一幕。公車疑爆胎失控衝撞保時捷（圖／Threads aka_edm2.0）車子準備被吊走，帶去車廠維修，但就怕又會刮花車子。車主把畫面PO上網，發問「在停車格被公車撞的機率有多高？半邊車全毀，心碎的一天」。車禍發生在台北市內湖區，27號下午5點40分。51歲黃姓女公車司機，疑似上坡時突然爆胎失控衝撞兩輛車，其中一輛就是保時捷，輪胎破了、左側車門也幾乎報廢，還好當下沒人受傷，公車司機經檢測沒有酒駕。公車疑爆胎失控衝撞保時捷（圖／Threads aka_edm2.0）保時捷Panamera要價680萬元起，甚至可達1200萬以上。這款四門掀背轎車，以強悍的動力系統，強調運動性能，時速0到100只要5秒左右，車長超過5公尺。如今業者評估要上百萬維修費。汽車業者Mark表示，這台車以它毀損的情況看起來的話，最少初估，如果只有外觀受傷，大概約100(萬)左右。車主才剛買這台車不到兩年，停在路邊無辜被撞，如今就算修復，車子價值也大幅縮水！原文出處：帕拉梅拉遭撞！ 公車疑爆胎失控衝撞 六百萬名車車主：心碎的一天

