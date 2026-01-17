蘇花最美路段走入歷史 地方嘆：花蓮觀光、交通重擊縮影

舊蘇花和仁至大清水段廢線走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。在地旅遊業者憂心，交通是否順暢攸關觀光，這段路的廢線正是縮影，恐怕讓遊客又開始思考到花蓮的交通安全及穩定性。

和仁到大清水段不到五公里長，這條道路既美麗又危險，在蘇花改還未通車的年代，是當地秀林鄉和平村民往南到花蓮的重要道路，接送孩子、到市區就醫，都靠這條道路。和平村長董蓮怡回憶，即使對景色已很熟悉，不少村民騎機車經過，還是不由自主停下腳步，看看無敵海景吹吹涼風，享受大自然的恩賜。

秀林張姓鄉民分享，父親過去在和平村和中地區工作，媽媽不會開車，騎摩托車背著襁褓中的她，從崇德一路北上找父親，「騎到這段最美路段，就知道目的地快到了。」

她大學畢業後回鄉工作時蘇花改還沒通車，北上仍只能走舊蘇花，考到駕照後父親安排「蘇花路考」，不只要面對左彎右拐的山路，開上和仁至大清水這段，還得注意上方落石，即便蘇花改通車後早已改線走仁水隧道，但進入蘇花公路還是不自覺繃緊神經。

403地震加上接連颱風、豪雨侵襲，花蓮聯外鐵、公路多次中斷，去年又發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，讓花蓮觀光陷入低谷。張姓旅遊業者說，「蘇花最美路段」的廢線正是縮影，會讓遊客再次思考，來花蓮到底安不安全。

花蓮觀光協會理事長陳義豐認為正反映出旅遊交通安全的大問題。他說，花蓮兩大產業，一個是觀光、一個是農業，大家都希望能夠有一條安全的路，但接連而來的天災讓全台灣民眾很沒有信心，太魯閣的重創對花蓮觀光傷害也很大，他兩個月前帶全台最大郵輪公司拜會太管處，因為國際郵輪遊客發現太魯閣震後還在復建，沒辦法進去，就連花蓮港都不想泊靠，就可知道對整個花蓮觀光產業有多大的影響。

