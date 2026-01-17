蘇花最美路段走入歷史 緊臨太平洋和仁至大清水段廢線

舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁64K至69K）沿著邊坡緊臨太平洋，景色優美，但0403花蓮強震後邊坡崩塌，多次阻斷交通，經評估修復可能性不大，行政院日前公告廢線，近日將封路、更改交通標誌，這段「最美公路」將走入歷史。

舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁64K至69K）沿線有許多經典景點，不過在0403強震後邊坡崩塌，多次阻斷交通難以復原，行政院日前已公告廢線。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁64K至69K）沿邊坡緊臨太平洋，景色優美，但在強震後崩塌，交通 多次阻斷，行政院日前正式公告廢線，這段「蘇花最 美路段」將走入歷史。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍今天接受中央社記者採訪表示，0403地震造成舊蘇花公路和仁至大清水路段邊坡出現石溝，經空拍確認約在海拔800至1000公尺以上。雖然公路局在災後多次派員清理搶通，但又歷經颱風、豪雨沖刷，造成崩塌範圍擴大，甚至把明隧道埋住，因落石來源在1000公尺以上邊坡，下面清完，上面又崩下來，「落石一直清不完」。



劉錦龍說，經公路局評估，舊蘇花公路和仁至大清水路段就算持續清理，也很難從源頭根治，且替代道路蘇花改仁水隧道可通行所有車種及行人，因此提報中央建議廢線，日前行政院已公告正式廢線，待收到公文後，會封路、更改交通標誌。

舊蘇花公路和仁至大清水路段於0403強震後邊坡崩塌，交通難以復原，行政院日前正式公告廢線，將不再進行標準公路養護。圖為67.7K處明隧道。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

劉錦龍說，舊蘇花公路和仁至大清水公路段，災害路段還有林業保育署、台鐵公司的工程人員持續進行邊坡整治，確保鐵路正常通行，呼籲一般用路人避免闖入。



舊蘇花公路和仁至大清水段廢線公告後，不少用路人在網路平台分享，有網友說，「這段是蘇花公路最美路段，只要天氣好都會走這段」，也有網友盤點和仁臨海短隧道、屏風岩等景點再也看不到了。

行政院日前公告，舊蘇花公路台9丁線64K＋262至 69K＋119K（和仁至大清水路段）省道廢止，圖為廢線路段的仁清隧道。（中央主資料照）

當地的秀林鄉和平村長董蓮怡說，早年邊坡還穩定，從花蓮返家時只要天氣好，也會停下來看風景，這段確實是連當地人都看不膩的美景，不過近幾年常發生落石，非必要經過都會快速通行，後改走蘇花改隧道。



董蓮怡擔憂廢線後沒有替代道路，過去蘇花改仁水隧道維修時，還可走舊路，若未來又遇到維修或隧道事故，會直接影響通行，建議公路單位務必提前向當地居民告知，讓居民可以提前調整行程。